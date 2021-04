Rice&Groove, tres adolescentes que muestran con sus singles que no todo es reggaetón

jueves 22 de abril de 2021 , 18:17h

Este viernes 23 de abril de 2021 estará disponible en todas las plataformas digitales “Hold on Lady” el nuevo single del grupo revelación Rice&Groove. Tras el éxito de crítica y público de su primer tema, una versión de “Don´t it make it”, el trío adolescente se lanza ahora con su primera composición inédita en la línea de jazz y R&B que está demostrando que no todo es reggaetón en la música juvenil.

Rice&Groove nace en Madrid, formado por tres jóvenes adolescentes, nacidos entre los años 2003 y 2004, que provienen de familias de músicos, y a los que les une su pasión por la música desde muy temprana edad.

Sus influencias provienen de la música negra del R&B y del jazz. Sus temas son innovadores y clásicos a la vez, frescos y con melodías hipnóticas, ricos en armonías y con letras juveniles y atrevidas.

Su primer single está disponible desde el 26 de marzo y es nada menos que una versión de un tema compuesto por Bill Withers, “Don´t it make it better” un homenaje a uno de los grandes soulmen fallecido recientemente. Una canción que suena actual y con un groove y melodía nada recomendable para quedarse sentado, una sorprendente versión de un tema que salió al mercado por primera vez en el año 1979.

El grupo está compuesto por; Rafael Motilla lopez (voz y batería), Daniel López Rodríguez (teclado y piano) y Curro Caballero Ramos (bajo eléctrico y contrabajo).