Novotel & ibis Styles Madrid City Las Ventas: un proyecto hotelero muy original

Esta nueva propuesta hotelera en Madrid incluye “Insólito”, un concepto gastronómico que apuesta por el producto y la alimentación saludable, diseñado por Javier Bello. Entre sus instalaciones, destaca su amplia terraza con piscina, abierta al público, ideal para aquellos que pasen la temporada de verano en la capital.

En línea con su estrategia de ofrecer soluciones innovadoras, la cadena Accor ha creado un nuevo concepto hotelero a partir de la unión de dos de sus marcas, Novotel e ibis Styles, en un mismo edificio.

El resultado es Novotel & ibis Styles Madrid City Las Ventas, que abrió sus puertas el verano pasado tras la renovación integral del que fuera Novotel Madrid Puente de la Paz. De fácil acceso desde el aeropuerto o el centro de la ciudad, Novotel & ibis Styles Madrid City Las Ventas disfruta de una práctica ubicación junto a la M-30, próximo a la Plaza de Toros de Las Ventas y a la Avenida de América.

Novotel, la marca que hace del Time in on Your Side su promesa, e ibis Styles, la marca para los amantes del diseño creativo, se alían esta vez para brindar a los viajeros de ocio y negocios una nueva experiencia sorprendente a la par que cosmopolita, en un entorno siempre dinámico, proyectado para el deleite de los creativos urbanos.

Los dos hoteles, suman 252 habitaciones —156 en Novotel y 96 en ibis Styles—: Las tres primeras plantas del hotel acoge las habitaciones tematizadas en torno al mundo del cómic de ibis Styles y las cuatro últimas las habitaciones N-Room de Novotel.

Los hoteles comparten las zonas comunes, como el área de desayuno, el gimnasio y la propuesta gastronómica, capitaneada por el Chef Rubén Príncipe, ganador del II Certamen Nacional de Gastronomía. Asimismo, para redondear cualquier estancia, otro de sus highlights es su amplia terraza con piscina, abierta al público, ideal para refrescarse durante el caluroso verano madrileño.

“Insólito”: una invitación a explorar lo extraordinario

Bajo el lema “Explora lo extraordinario”, este nuevo espacio gastronómico, de inspiración mediterránea, especializado en la cocina de carbón y a la brasa, es un auténtico placer para los cinco sentidos que, tal y como su propio nombre indica, invita a alejarse de lo cotidiano. Brasas Josper, productos de proximidad y sabores exóticos se unen en una gran expresión de la cocina fusión, con opciones para todos los paladares. “Insólito*” es una nueva muestra de alimentación saludable en hoteles Accor pues la oferta gastronómica está basada en la pureza y en un producto de mercado de primer nivel, cocinado con sencillez.

Firmada por el estudio Stone Design, su decoración actual y moderna, oscila entre lo vintage y lo sobrio, alejándose del modo industrial que ha caracterizado la restauración estos últimos años.

En “Insólito” convive en perfecta armonía diferentes ofertas F&B en diferentes ambientes: un Casual Bar donde disfrutar de divertidos snacks, sanos y sabrosos, un Bistro Grill, con una experiencia Fine Dining, más exclusiva, íntima y un servicio Premium o la Coctelería, donde experimentar creaciones sorprendentes de autor.

El puente entre ellos es una gran barra central con showcooking así como la animación, que se manifiesta de múltiples formas, desde conciertos de música hasta sesiones de afterwork o networking.

Reuniones

A nivel corporativo, los clientes de negocios pueden sacar el máximo partido a las ocho salas de reunión modulables con capacidad para alrededor de 150 personas y más de 400 m2. Asimismo, la zona de la terraza y de la piscina exterior, con jardín, también es ideal para celebrar eventos en el exterior.

Novotel & ibis Styles Madrid City Las Ventas

Albacete 1

Avenida De Badajoz

28027 MADRID

ESPAÑA

Tel: +34917247600

Correo electrónico de contacto: [email protected]

