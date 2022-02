Jornadas gastronómicas trimestrales del restaurante de Majestic Hotel & Spa Barcelona

viernes 25 de febrero de 2022 , 08:25h

El hotel barcelonés organiza jornadas gastronómicas trimestrales para poner sobre la mesa creaciones culinarias que saquen jugo a los productos que ofrece la tierra según la época del año.

SOLC, el restaurante de Majestic Hotel & Spa Barcelona, pone en marcha sus jornadas gastronómicas para poner sobre la mesa las mejores materias primas de cada temporada. Con una periodicidad trimestral y bajo el asesoramiento del estrella Michelin Nandu Jubany y la dirección de los Chefs Ejecutivos del hotel David Romero y de Restaurant SOLC Luis Llamas, las jornadas gastronómicas se celebrarán durante todo el año utilizando para cada plato productos de proximidad de kilómetro 0, siendo siempre fieles a la gastronomía local.

La primera de estas jornadas pone el foco en la trufa y los guisantes. En base a su concepto Farm-to-table, hasta el mes de marzo los comensales podrán degustar un menú que gira en torno a su versatilidad como ingredientes estrellas.

El menú abre el gusto con una tosta de trufa y su mantequilla; y sopa de patata con anguila ahumada y trufa acompañado de copa de AA Mirgin Gran Reserva Eco Cuvee. DO Cava. Continúa con guisantes con caldo de jamón, panceta y trufa y copa de Fino La Ina DO. Jeréz. Como platos principales, el menú apuesta por un rodaballo salvaje (traído de la lonja de Barcelona y Vilanova) con beurre blanc trufada y acelgas salteadas, maridado con un Godello Valdeorra. En cuestión de carnes, SOLC pone a disposición de los clientes su solomillo ``Rossini´´ con prensado de apio nabo y copa de Pago de los Capellanes Crianza DO. Ribera del Duero. Y para terminar, trufa ``Sorpresa´´ y Petit fours.

Jornadas gastronómicas trimestrales

Cada trimestre, coincidiendo con el cambio de los productos estacionales, los ingredientes protagonistas variarán. Así, de abril a junio las jornadas girarán en torno a las múrgulas, espárrago blanco y verduras de primavera; de julio a septiembre el tomate, arroces y gambas serán los esenciales; y de octubre a diciembre serán las setas y mariscos del Delta del Ebro.