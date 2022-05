Rosewood Hotels & Resorts anuncia un nuevo proyecto hotelero en Arabia Saudí

viernes 27 de mayo de 2022 , 09:04h

Rosewood Hotels & Resorts ha sido nombrado por The Red Sea Development Company como el responsable de la gestión de Rosewood Red Sea, que abrirá sus puertas como parte de la primera fase de desarrollo del megaproyecto The Red Sea. Situado en la costa oeste de Arabia Saudí, en la isla de Shura, el nuevo hotel Rosewood® formará parte del nuevo destino The Red Sea, que constará de un impresionante puerto deportivo con un club náutico, tiendas y restaurantes, así como un campo de golf de 18 hoyos. Este nuevo proyecto está preparado para ser uno de los principales destinos culturales y de estilo de vida de Arabia Saudí, atrayendo tanto a visitantes internacionales como a los ciudadanos locales a través de una gran oferta de actividades de ocio.

"Es un gran placer para nosotros anunciar nuestra expansión en Oriente Medio, añadiendo Rosewood Red Sea al próspero movimiento cultural de Arabia Saudí", afirma Sonia Cheng, Chief Executive Officer de Rosewood Hotel Group. "La presencia de Rosewood en el destino The Red Sea marcará un momento de transformación para la marca, ya que el proyecto busca establecer nuevos estándares en el desarrollo sostenible y apoyar a Arabia Saudí a resurgir como un destino turístico global de primer nivel."

"Estamos encantados de asociarnos con Rosewood para establecer su marca de ultralujo en nuestra isla central, Shura, en el destino The Red Sea", añade John Pagano, director general de The Red Sea Development Company. "La filosofía de Rosewood de reflejar la cultura local y el espíritu de un destino en su oferta animará a los visitantes a explorar el rico patrimonio y la insuperable belleza natural de esta región única y aún por descubrir". Rosewood Red Sea está preparado para satisfacer la creciente demanda de experiencias exclusivas y personalizadas que encajan con el entorno natural, estamos deseando dar la bienvenida a los huéspedes a este resort."

El Rosewood Red Sea contará con 149 habitaciones y suites. La elevada oferta de food and beverage incluirá tres restaurantes, dos salones, un Manor Club exclusivo y un espacio central que cuenta con auténticos espacios gastronómicos. Los espacios de ocio adicionales incluirán diferentes pabellones para eventos y Asaya™, el concepto de bienestar tan integrador de Rosewood consta de siete salas de tratamiento, un gimnasio, dos estudios de movimiento y un pabellón de yoga. El destino The Red Sea, que abarcará 22 islas y cinco lugares del interior cuando se complete en 2030, será un hogar para un segmento de lujo y de alta gama, compuesto por resorts de mono-islas, resorts de playa, ubicaciones insulares y resorts de interior en el desierto y las montañas. El destino está situado a 550 km al norte de Jeddah. Para los viajeros cercanos y para los que vengan de más lejos, el nuevo Aeropuerto Internacional del Mar Rojo proporcionará acceso y transporte aéreo al destino. Está previsto que acoja su primer vuelo a finales de 2022.