La cadena a&o Hostels espera una ocupación en verano superior al 90%

"Las cifras recuerdan a las de 2019", asegura el director general de a&o Hostels, Oliver Winter, "estamos casi al mismo nivel: es una excelente noticia para el equipo y una señal de confianza para afrontar la segunda mitad del año". Más de 2.500 llamadas diarias a la línea de reservas, un aumento interanual del 80% en las visitas a la página web aohostels.com entre mayo y junio, y una ocupación de las habitaciones que ronda el 74% en mayo y el 85% en junio, hacen que la primera mitad de 2022 sea "una de las mejores etapas en la historia de la empresa".

Especialmente en las reservas de grupos y familias, a&o está viendo un crecimiento de dos dígitos en comparación con 2019, con una previsión de ingresos de entre 140 y 160 millones de euros este año, estima Oliver Winter, que fundó a&o hace 22 años en Berlín-Friedrichshain. Esto se mantendrá así siempre y cuando "el Coronavirus no nos obligue a ejecutar restricciones significativas el próximo otoño e invierno". No obstante, no espera que eso ocurra: "el COVID-19 seguirá manteniéndonos ocupados, pero también hemos encontrado formas de afrontar con éxito este reto". Las medidas especiales de seguridad e higiene perdurarán, del mismo modo que se ampliará la oferta digital para garantizar opciones seguras en cuanto a la gestión. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, el registro móvil, el autocheck-in, el registro digital del desayuno o la llave digital de la habitación.

a&o refuerza continuamente su equipo

Cada vez es más fácil trabajar en la cadena: solicitudes cómodas a través de tu smartphone, contratos de trabajo sin límite de tiempo, una academia online, y saber alemán ya no es requisito para trabajar en la recepción. "Hemos ideado algunas medidas", explica Oliver Winter, "para hacer más atractiva la entrada en el sector hotelero y facilitarnos las cosas a nosotros como empleadores; la respuesta ha sido muy positiva". Desde principios de año, a&o ha firmado más de 400 nuevos contratos de trabajo, y la contratación continúa. "Somos pioneros en lo que respecta a la digitalización y los servicios a los huéspedes; es lógico que ahora también adaptemos los procesos de contratación a las necesidades de los solicitantes y del sector", continúa Winter, "tenemos soluciones para la escasez de personal y estamos pensando de forma innovadora."

a&o sigue creciendo en las principales ciudades europeas

Con Varsovia, Budapest, Copenhague, Edimburgo y Rotterdam, a&o ha abierto cinco propiedades más desde 2020, lo que eleva su total a 40 hostels en 25 ciudades y nueve países europeos. Gran Bretaña, Italia, Benelux, así como la región DACH ocupan un lugar destacado en la lista de expansión; los berlineses también tienen los ojos puestos en Irlanda y Francia, así como en Roma o Atenas. "Apostamos más que nunca por las adquisiciones, sobre todo para prolongar considerablemente la vida de los inmuebles", afirma Winter. El objetivo de la empresa es conseguir la neutralidad de las emisiones de CO2 en 2025.