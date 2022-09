Presentada la primera edición de Madrid Expo Camper & Caravan

jueves 08 de septiembre de 2022 , 08:51h

Miles de aficionados y profesionales del caravaning y la camperización llenarán IFEMA Madrid del 21 al 25 de septiembre en lo que será el nuevo punto de encuentro para el sector en España, el Madrid Expo Camper & Caravan 2022, el nuevo salón bienal dedicado al sector de las autocaravanas, caravanas y campers donde se darán a conocer las últimas innovaciones que rodean a la industria, así como las nuevas ofertas, servicios y destinos de viaje que están siendo tendencia actualmente.

El acto de presentación ha contado con Sergio Fabregat, director de Madrid Expo Camper & Caravan 2022, y Alberto Planas director general de NEBEXT, empresa organizadora. Fabregat ha destacado la buena acogida tanto del sector como de la ciudad, ya que “con la celebración de MECC se está cubriendo una necesidad que la industria llevaba tiempo reclamando: la organización de un salón internacional en el centro de la península en el que reunir a empresas líderes, usuarios, aficionados y profesionales para crear sinergias y conocer de primera mano todas las novedades del camping, caravaning y camperización”.

Por su parte, Planas ha apuntado que los más de 15.000 visitantes que congregará MECC durante los cinco días de evento, “podrán vivir una experiencia integral que les permitirá adentrarse en los diferentes modelos de autocaravanas, caravanas o campers que reuniremos; escuchar a auténticos testimonios del ‘van life’ o ‘camping life’ que nos explicarán su estilo de vida y nos darán los mejores consejos; y disfrutar con una amplia variedad de ofertas gastronómica, musical y lúdica para todos los públicos”.

En este sentido, Madrid Expo Camper & Caravan 2022 contará con una gran área exclusiva de 16.000 m² donde, de la mano de las más de 70 firmas expositoras como Grupo Rapido, Concorde, Dreamer, Giottiline, Ilusion Caravaning, Itineo o Nissan, los visitantes podrán introducirse en las innovaciones que presentarán para la temporada 2023, como caravanas, autocaravanas, campers y módulos prefabricados que estarán presentes en el nuevo salón. Además, en la misma zona se ubicará el Escenario Experiencias, un espacio único en el que “travel influencers”, aficionados y expertos compartirán sus recomendaciones, explicarán sus historias de viaje y expondrán sus conocimientos para crear una auténtica comunidad del camping, el caravaning y la camperización.

Entre las sesiones destacadas en el Escenario Experiencias, se encuentra el testimonio de la Familia Wally, con más de 15.000 seguidores en redes sociales, que relatarán sus vivencias a bordo de su autocaravana; el de Camper Is Arte, autores del libro ‘El arte de vivir viajando: En autocaravana por la península ibérica’; o el del influencer Wagon On The Road, que explicará el contenido que comparte en sus vídeos sobre sus aventuras a bordo de una furgoneta Volkswagen T3, que acumulan más de 100.000 visualizaciones en YouTube.

Una experiencia inmersiva con propuestas gastronómicas y de entretenimiento

Madrid Expo Camper & Caravan 2022, además de ser un salón de exposición y networking entre profesionales y aficionados del sector, será una cita ineludible para todos aquellos usuarios que quieran disfrutar de un festival del turismo sobre ruedas. Fabregat señala que “nuestro objetivo es ayudar a desarrollar el mercado del caravaning, a través de la creación de una experiencia única en la que el visitante goce de todas las comodidades en un mismo recinto mientras que identifica todo lo que necesita para su autocaravana, caravana, camper, tienda, remolque, servicio o próximo viaje”.

Así, del 21 al 25 de septiembre MECC acogerá un Gastro Festival de Foodtrucks, una zona dedicada íntegramente a degustar platos típicos de regiones españolas como Andalucía o el País Vasco; el Music Life Xperience, un espacio con música en directo, que el fin de semana se convertirá en un concierto con temas para todos los públicos; y por otra parte, se instalará una área especializada en actividades infantiles para los más pequeños de la casa. Además, todos aquellos visitantes que quieran acudir al salón más de un día podrán pernoctar en un lugar exclusivo cerca de IFEMA Madrid con el propósito de aprovechar al máximo la oportunidad que ofrece Madrid Expo Camper & Caravan 2022. “Como novedad también daremos la oportunidad de que los visitantes accedan con sus mascotas”, ha añadido Fabregat.

MECC 2022 entra a formar parte del exclusivo circuito internacional de salones del caravaning

Con la organización de MECC, Madrid se une a la oferta de ferias del caravaning en España y Portugal, acercando a este público toda la oferta del mercado. De esta forma, la capital entra a formar parte del circuito clásico de salones del caravaning a nivel internacional, en el que destacan el Caravan Salón Düsseldorf (Alemania), el Salone del Camper Parma (Italia), el Salon des Véhicules de Loisirs à Paris-Le Bourget (Francia), o el Camping & Motorhome Show Birmingham (Reino Unido).