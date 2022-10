Majestic Hotel & Spa Barcelona gana el premio anual Prix Villégiature's Best Hotel Suite in the World

miércoles 19 de octubre de 2022 , 09:32h

Majestic Hotel & Spa Barcelona, el hotel de lujo de cinco estrellas recibió en París el 20º premio anual Prix Villégiature's Best Hotel Suite in the World, en honor a The Majestic Royal Penthouse.

"Nos sentimos muy orgullosos al recibir este importante galardón. Es un honor para nosotros el poder estar en estos premios junto a los mejores hoteles del mundo, reconocidos por los críticos especializados de la industria. Este premio es un testimonio del compromiso de Majestic de ofrecer una estancia inigualable en la que los huéspedes experimenten las mejores comodidades y servicios", dijo Pascal Billard, director general de Majestic. “Nuestro objetivo es ser mejores hoy que ayer, y mañana mejores que hoy. Gracias a los premios anuales Prix Villégiature por su consideración y reconocimiento".

Majestic Royal Penthouse es la habitación más grande de Barcelona con vistas panorámicas al famoso Paseo de Gracia y a la Sagrada Familia. Esta lujosa suite de 467 metros cuadrados cuenta con un comedor, una sala de estar, tres dormitorios y dos amplias terrazas con jacuzzis exteriores climatizados. Para los huéspedes que buscan lo último en lujo, la Majestic Royal Penthouse incluye un Maxibar completamente abastecido y adaptado a las preferencias del huésped, servicio de mayordomo, un chófer con coche de alta gama durante toda la estancia, un total de ocho televisores Bang & Olufsen en toda la suite y los servicios más exclusivos y personalizados que varían en función del huésped.

El diseño interior consta de muebles únicos creados por las principales marcas de diseño italianas Flexform y Molteni, y por la marca de diseño holandesa Van Thiel. La Majestic Royal Penthouse ocupa la antigua vivienda de la familia Soldevila Casals, propietarios del hotel, y transmite la historia y la belleza de la ciudad, cautivando a cualquier huésped que la disfrute.

Fundados en 2003, los premios Prix Villégiature se otorgan anualmente para distinguir a los mejores hoteles del mundo. El jurado está formado por corresponsales de prensa internacionales y medios de comunicación de gran reputación, compuesto por 22 periodistas de 15 países diferentes que eligen el mejor hotel en 28 categorías diferentes.

Después de haber ganado el Mejor Desayuno en un Hotel de Europa en 2018 y la Mejor Terraza Urbana de un Hotel de Europa en 2019, Majestic Hotel & Spa Barcelona cuenta ahora con la Mejor Suite de Hotel del Mundo. Estos premios reconocen la dedicación y pasión del hotel, que abarca más de 100 años en el espacio del lujo, la gastronomía, la salud y el bienestar.

Desde su apertura en 1918, Majestic Hotel & Spa Barcelona es un emblema de la arquitectura, sociedad y estilo de vida de la ciudad, sirviendo como escenario de importantes acontecimientos y acogiendo algunas de las más grandes personalidades del arte y la cultura del último siglo. Situado en el corazón del distrito del lujo y la moda, la historia del hotel es una de las más ricas de la capital catalana. No solo cuenta con una amplia y exuberante propiedad, sino que también alberga su recientemente renovado spa, una gastronomía asesorada por el chef Nandu Jubany, con estrella Michelin y una colección de arte que integra obras de diferentes corrientes y estilos.