Jordi Paris, director general de Park Piolets MountainHotel & Spa

Park Piolets MountainHotel & Spa, situado en el centro de Grandvalira (Andorra), ha ascendido recientemente de categoría, a cinco estrellas, por este motivo INOUT VIAJES ha querido hablar con Jordi Paris Fernández, su director general desde 2014.

Jordi Paris es un profesional del sector turístico, experto en la gestión de hoteles. Cuenta con más de 30 años de experiencia y antes de llegar a ser director general de Park Piolets ha desarrollado su trayectoria profesional en las Islas Canarias y desde 1992 dirigiendo otras compañías de hoteles en Andorra. Además es presidente de la UHA (Unión Hotelera de les Valls d' Andorra) desde septiembre 2021.

Nos puede comentar brevemente esa trayectoria como ha sido…

Concretamente, tengo más de 30 años de experiencia y en las que he podido dirigir otras compañías de hoteles en Andorra, con hoteles urbanos y en pie de pista. Gracias a ello me ha dado un enorme conocimiento del sector turístico del País. Durante una etapa intermedia ocupé la dirección de una de las principales firmas consultoras a nivel mundial en turismo. Una etapa muy formativa porque me dio la posibilidad no sólo de poner en valor mis propios conocimientos sino a la vez de compartir los de otros profesionales de diferentes países con los que formé equipo.

Director General de Riberpuig Hoteles (abril 1995 – septiembre 2003) en Andorra

Director General de Sport Hotels Resort & Spa (enero 2004 – diciembre 2006) en Andorra

Senior Consultant – Director Horwath HTL Andorra (marzo 2007 – noviembre 2009). Dirigiendo la división especializada en Hostelería, Turismo y ocio de Horwarth Internacional

Director General - Cadena Hotelera Anotels (noviembre 2009 – noviembre 2014).

Dirección de portfolio de 4 hoteles y un total de 400 habitaciones. 2 hoteles urbanos (Hotel Princep y Hotel Prisma) y 2 hoteles vacacionales situados en los dominios de Grandvalira.

Como director del Park Piolets MountainHotel & Spa una de sus prioridades es la excelencia, ¿cómo se consigue?

En Park Piolets hemos trabajado con mucha constancia una evolución inteligente a través de la remodelación, de las instalaciones y los servicios. Pero conseguir la excelencia es gracias al trabajo que se ha llevado a cabo con el equipo humano que día a día atiende a los clientes. Ellos son quienes logran que la estancia de los clientes se convierta en una experiencia memorable y que fidelicen con nuestro hotel.

Ofrecer al cliente un servicio de calidad gracias a una oferta única en confort, gastronomía, salud, bienestar, es una de sus prioridades, ¿así se han alcanzado las cinco estrellas?

Sí, como comentaba ha sido una evolución inteligente y muy constante que nos ha permitido especializarnos en estos 5 valores que distinguen al hotel. Tenemos una oferta altamente competitiva y muy bien valorada por nuestros clientes. Gracias a sus valoraciones y opiniones hemos conseguido ser el mejor hotel en el destino en calidad y servicio y el 1er hotel de Andorra para Familias.

¿Cómo ha conseguido que sea un hotel de referencia en Andorra?

Por habernos fijado el reto de llegar a la excelencia y por desarrollar una gestión poniendo al cliente en el centro. El trabajo de estos años no solo ha sido en desarrollar una reforma de espacios, modernizar instalaciones, y ampliar servicios, si no que hemos invertido en las personas. Ellas son las que transmiten a los clientes el confort y el bienestar. Hemos invertido en formación y desarrollo de las personas para obtener una orientación a servicio y calidad de todo el equipo humano. Esta ha sido en mi opinión la clave del éxito. Gracias a ello hemos obtenido formidables recompensas como haber entrado a formar parte de Preferred Hotels & Resort dentro de la categoría Lifestyle que engloba a grandes establecimientos de todo el mundo los cuales trabajan para mantener una identidad propia y destacan por ofrecer estancias atractivas y de primer nivel.

¿Hacia qué sector de público va encaminado Park Piolets?

Nos dirigimos a familias, amigos y parejas que quieran experimentar calidad en el hotel, alta gastronomía y que tengan pasión por el deporte y las actividades de montaña.

¿Piensa que un hotel no puede ser para todo el público, por qué?

Creo que con la especialización consigues un mejor resultado. La clave del éxito está en si consigues ser el mejor respecto de tu competencia en tu segmento de negocio, target de clientes gracias a tus servicios, instalaciones y opiniones de los clientes.

La gastronomía ¿hasta qué punto es importante en su opinión en los hoteles?

Por supuesto depende del objetivo de cada hotel, pero para Park Piolets la gastronomía es un pilar central en nuestra estrategia de negocio. Este nuevo acuerdo con Tumbarello se suma al acuerdo que ya tenemos desde 2019 con Josep Maria Kao con el restaurante KAO Soldeu.

En Park Piolets, los clientes podrán disfrutar desde primera hora de la mañana, pasando por la comida y hasta la cena de distintas especialidades de cocina que podrán descubrirles emociones gastronómicas únicas

¿Ha estado un poco dejada de lado la cocina en el sector hotelero?

Todos los sectores evolucionan y la demanda al mismo tiempo también evoluciona. El cliente siempre ha querido disfrutar gastronómicamente, pero un determinado tipo de hoteles hace años esta parte del servicio al cliente no se contemplaba. Con los años la gastronomía ha evolucionado y hoy en día es un motivo de viaje. Y ¿qué hacen los hoteles? Pues unir a su oferta la parte gastronómica.

Bufet sí o no ¿por qué?

Sí, porque no está nada reñido el servicio de buffet con ofrecer una oferta gastronómica de calidad y que genere una experiencia a los clientes. Como la que ofrecemos en Park Piolets esta temporada con Andrea Tumbarello. En el restaurante buffet se incorporarán platos de especialidad italianos, genuinos y auténticos con productos de primera calidad y de temporada bajo los cánones de cocina italianos. A partir de ahora, los huéspedes podrán encontrar auténticas y variadas pastas naturales italianas con tradicionales salsas y otros platos de autor como la lassagna della mamma, risottos, ossobucco y parmigiana entre otros. Por supuesto, también ofrecerán una amplia gama de antipasti y pizzas elaboradas con masa natural de producción propia y deliciosos postres como la pannacota y el tiramisú.

Además, en el restaurante se seguirán encontrando una gran variedad de producto de proximidad y de calidad.

¿El cliente se ha vuelto más exigente desde la pandemia?

Sí, el cliente ahora busca experiencias completas, 360º y que cubran todas sus necesidades. Tiene mucha oferta y también está más informado. El reto del sector hotelero es poder satisfacer las necesidades de los clientes con servicios de calidad.

Explíquenos su visión del futuro del turismo, ¿va a variar?

Somos unos grandes afortunados los que estamos en el sector del turismo porque las personas quieren seguir viajando y es una de las principales prioridades en su escala de deseos. El turismo está al alcance de todas las personas, y cada una organiza su viaje a su medida. Pienso que el turismo tiende a la especialización. Una especialización que permitirá modelos turísticos, viajes, y hoteles diversos y segmentados por su especialidad y categoría. Desearía que esta evolución proporcionase una oferta y una demanda cada vez más inteligente

Andorra es un territorio que ofrece múltiples actividades para realizar con familia, amigos o pareja tanto en invierno como en verano

Sus planes hoteleros a corto, medio o largo plazo

A corto consolidar la nueva categoría que ha adquirido el hotel, para conseguir la confianza de todos los clientes. Y a medio desarrollar nuevos proyectos que nos permitan estar presentes en la oferta hotelera del destino de Andorra para todos el año.

¿Qué ofrece Andorra al turista?

Andorra es un territorio completo que ofrece múltiples actividades para realizar con familia, amigos o pareja tanto en invierno como en verano. Un entorno natural donde desconectar del ajetreo con los mejores paisajes. Por supuesto ofrece buena restauración, relajación, deportes de montaña e invierno como esquí…

Andorra es un País con un atractivo turístico enorme, es además innovador lo que le sitúa en una posición de líder y referente turísticamente. Cada año se celebran eventos diversos y competiciones deportivos premium a nivel mundial. Esto hace que seamos un País con un atractivo e interés para muchos clientes que nos visitan y para aquellos que aún no han tenido la ocasión. Y muchos clientes que están en muchos países del mundo.

¿Qué aconsejaría a los visitantes de Andorra?

Que escojan Park Piolets como Hotel para su estancia y confíen en nosotros porque seremos unos excelentes anfitriones.

¿Cuáles serían sus vacaciones ideales?

Aquellas en las que me permitan desconectar y disfrutar de los hayamos planeado de realizar libre y tranquilamente con mi familia.