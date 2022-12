Tivoli Hotels & Resorts, para celebrar una inolvidable Navidad en Portugal

miércoles 21 de diciembre de 2022 , 07:20h

Portugal es un destino vacacional idílico para celebrar la época más mágica del año, la Navidad. Con los hoteles ubicados en los lugares más exquisitos del país, Tivoli Hotels & Resorts han preparado una oferta gastronómica especial para celebrar la Navidad y el Año Nuevo de una forma única e inolvidable desde las luces mágicas Lisboa hasta la montañosa ciudad de Sintra.

Lisboa, la capital de la Navidad

Esta época del año aporta un encanto especial a Lisboa. La capital celebra la Navidad con un programa repleto de mercados y ferias inspirados en la magia navideña de Europa. Wonderland Lisboa, uno de los mercados navideños más céntricos de la capital ubicado en el emblemático Parque Eduardo VII, es un lugar perfecto para visitar en familia, hacer compras navideñas, probar los dulces típicos o patinar sobre hielo. Otras actividades obligatorias son visitar el mercado navideño de Rossio instalado por el Teatro Nacional o descubrir el icónico árbol de Navidad en la Praça do Comercio, que ha llegado a ser, algunos años, el más alto de Europa.

Durante estas fiestas, Tivoli Avenida Liberdade ha elaborado un amplio abanico de propuestas para todos aquellos que lo elijan como destino estas navidades. En el elegante bar del vestíbulo se podrán disfrutar delicias de la temporada como el tradicional roscón de reyes, ideal para acompañar un chocolate caliente, o un roscón de reyes muy especial con caramelo salado y perlas de chocolate, una receta original del pastelero Heitor Pereira. Además, este año, la pastelería Mónica Azevedo prepara el famoso tronco de navidad elaborado con una sutil base de pistacho y un interior de chocolate belga al 70% envuelto en mousse de vainilla y chocolate blanco, con un sabor cremoso, pero ligeramente crujiente. Las tres elaboraciones también se encentran a la venta en la Cervejaria Liberdade y, con esta compra, los clientes podrán ganar una estancia de una noche para dos personas con desayuno incluido en el hotel Tivoli Avenida Liberdade. Como acompañamiento a cualquiera de estas tres delicias o para disfrutar solo, también se servirá un cóctel especial para desear una Navidad Berry que consiste en una infusión de vainilla, con crema de frambuesa, limón, menta, Oporto Tawny y copos de coco alrededor de la copa, que dan a este cóctel un sabor sorprendente.

Como sugerencia de regalo navideño, Anantara Spa cuenta con bonos para masajes, ideales para aquellos que quieran vivir una relajante experiencia en el spa del hotel y también cuenta con packs personalizados de Biologique Recherche o Natura Bissé de la línea Diamond Well Living.

En la Cervejaria Liberdade, la cena de Nochebuena se celebra con una armonización de sabores que incluye una aterciopelada crema de castañas, setas, tomates secos y cebollino, lomo de bacalao acompañado de potaje de garbanzos, tubérculos, pan de maíz, almejas y cilantro y un mini tronco de Navidad de arroz meloso y especias.

En este mismo restaurante, la propuesta para cerrar el año con la mejor cena de Nochevieja está compuesta por un variado y refinado menú, lleno de sabores excepcionales. Esta propuesta incluye los sabores de referencias como el tartar de ostra y vieira con puré de coliflor, huevas de tobiko y coli de hierbas para el amuse-bouche, carabiner à la guilho con naranja, pepino y mayonesa de ajo para los entrantes y, como plato principal de pescado la sugerencia recae en un cherne con chirivía, espárragos, romanesco, colmenilla y beurre blanc. Para la carne, la opción perfecta es el filete Angus con puré de raíz de apio, guisantes dulces y jus trufado. Y para dar el toque dulce, de postre se servirá una textura de chocolate, avellana y café con helado de canela. Además, la cena estará acompañada por un dúo con música en directo: Beatriz Pessoa y Tiago Oliveira, que se decantarán por el jazz y la bossa nova.

Para aquellos que quieran celebrar la última noche del año en SEEN by Olivier, el restaurante presenta una experiencia gastronómica de inspiración internacional, la manera perfecta de dar la bienvenida al nuevo año. Con una carta variada, el menú de Nochevieja incluye una selección de sabores para compartir como: tacos de pescado del día marinado con guacamole, mayonesa japonesa, huevas de pescado, nori y granada; toro caviar nigiri (ventresca de atún con caviar y escamas de oro); gunkan trufado (salmón, gambas, huevo de codorniz, trufa, flor de sal y puerro); steak tartar y vieira estofada. El spaghettini de bogavante y el entrecot de Wagyu figuran en este menú como platos principales, y la sorpresa de chocolate y whisky completa el menú. Tras las doce campanadas los huéspedes celebrarán el año nuevo con una copa de Perrier-Jouet Blanc de Blancs, seguida de una barra libre con diversas opciones. Para quienes deseen unirse a la fiesta en Seen después de la cena, el servicio de barra libre estará disponible a partir de las 23.30 horas. La cena estará amenizada por el violinista Ricardo Maciel y la cantante Sofia Grácio, y por la noche toma el relevo el DJ residente, Ruuben K.

La magia de las fiestas está en Sintra

Las encantadoras calles de Sintra se llenan de magia con una variedad de eventos festivos, talleres y conciertos para celebrar las fiestas navideñas. Además, como cada año, en el centro de la ciudad los visitantes encontrarán el mercado navideño, un lugar donde sus visitantes podrán deleitar sus cinco sentidos.

Siguiendo las tradiciones de temporada, Tivoli Palacio de Seteais ha organizado una fiesta inolvidable en un ambiente que solo un palacio del siglo XVIII puede ofrecer. Para Nochebuena, el chef Joaquim Koerper propone una crema de marisco con costra de hojaldre y aromas trufados como entrante; lomo de bacalao confitado con tres texturas y pechuga de pavo rellena de castañas, manzana, salchicha y calabacín asado como platos principales y un bufet de postres y dulces navideños, fruta fresca laminada, café y petit fours para completar la comida. El sonido del piano en directo acompañará la cena.

El 25 de diciembre, para la comida de Navidad, un bufet de variadas propuestas invita a celebrar la temporada con sabores muy diferentes. Entre numerosas ensaladas y entrantes, como el carpaccio de pescado blanco ahumado con ensalada y aromas cítricos o el Vol-au-Vent de cochinillo, también se podrá degustar pulpo à lagareiro, linguini nero di sépia con marisco y lomo de ternera con setas. El bufet de postres y dulces navideños, fruta fresca laminada, café y petit fours completan la comida.

La última noche del año viene acompañada de un menú muy refinado del chef Joaquim Koerper, donde la ostra Ria Formosa con caviar da el pistoletazo de salida a un viaje de sabores exclusivos, seguido del filete de lubina con risotto de bogavante y orujo de sorbete de champán y el tournedó de ternera y salsa de trufa negra acompañado de un dúo de purés. El queso Stilton con pera y vino de Oporto y el buffet de postres de la chef Cintia Koerper son el broche final de esta comida. El menú también incluye una selección de vinos blancos y tintos Tivoli premium y champán para brindar por la llegada del nuevo año. La velada estará amenizada por un trío de jazz.

Para dar la bienvenida a 2023, Tivoli Palácio de Seteais ha elaborada una propuesta de brunch digno de reyes y reinas. La Ensalada niçoise con tataki de atún, las ostras al natural y los huevos benedictinos son algunos de los entrantes disponibles. Entre las opciones calientes destacan la rica sopa de pescado y marisco, los linguini con tinta de sepia y marisco y el tien de verduras asadas. Un bufet de quesos, dulces navideños y fruta variada completan la celebración de Año Nuevo.