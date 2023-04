EUROPA Ampliar Gecko Hotel & Beach Club, el exclusivo hotel de Formentera, inicia su temporada Redacción Más artículos de este autor Por Tweet









El 12 de abril abre sus puertas Gecko Hotel & Beach Club, uno de los hoteles boutique más exclusivo y deseado de la paradisiaca isla de Formentera. Gecko es uno de los hoteles con más encanto de la isla, y con tan solo 30 habitaciones totalmente renovadas, es el lugar ideal para recorrer Formentera y disfrutar de sus aguas turquesas, la naturaleza y el sol. Este hotel, ubicado en un enclave paradisiaco de la playa de Migjorn, continúa siendo el entorno perfecto para dejarse llevar bien sea con un refrescante cóctel en la piscina, dando un paseo junto a la arena blanca, leyendo un libro en una cama balinesa, con un picoteo liviano, escuchando música relajante desde una hamaca o simplemente disfrutando de una comida o cena frente al mar azul e infinito. Para esta nueva temporada, el hotel propone el paquete Back to Basics que se basa en la idea de una desintoxicación digital dejando de lado lo que conecta con las obligaciones del día a día, para así sintonizar realmente con el entorno, explorar una nueva mentalidad y crear conexiones más profundas con las personas. Esta propuesta ofrece la oportunidad de tomar unas vacaciones como realmente nos merecemos. Para comenzar la jornada, nada mejor que un completo desayuno balear sintiendo la brisa marina en la cara. A continuación, se brinda la posibilidad de disfrutar con los distintos programas de yoga o de los tratamientos wellness, sin duda la opción perfecta para conectar con la naturaleza y sumirse en un estado de paz absoluto. Vinculado a Small Luxury Hotels, Gecko Hotel & Beach Club fue remodelado en el año 2017 para revivir su propio estilo, Riviera Balear, a través de colores neutros salpicados con un omnipresente azul cobalto. En las habitaciones, el blanco inmaculado de Formentera, los grandes espejos y enormes ventanales invitan a disfrutar de la luz de la isla y la brisa del mar. Cada una de ellas cuenta con balcón o, en el caso de las habitaciones superiores, con patios y terrazas panorámicas concebidas para disfrutar de los jardines y vistas al mar. La vida en el hotel gira en torno a su Beach Club. Este exclusivo espacio, rodeado de jardines con hamacas ofrece pases de día y permite el acceso a todos aquellos que decidan disfrutar de una jornada única sin necesidad de estar alojados. Aquí se encuentra su restaurante, cuya carta, tanto en la terraza como en los distintos jardines, presenta una propuesta saludable con una cocina basada en los sabores mediterráneos, con toques internacionales, y siempre con ingredientes frescos y locales, seleccionados por su jefe de cocina Juan Diego Craywinckel. La carta se completa con un menú de snack bar y una amplia selección de bebidas y cócteles perfectos para cualquier momento del día y que, especialmente por la tarde, se convierten en el mejor acompañamiento para contemplar la puesta de sol junto a las sesiones de un elenco de reconocidos DJ internacionales residentes en la vecina Ibiza. Otro de sus grandes pilares son las clases de yoga diarias de la mano del "resident guru" Yiannis Mukta Om. Para quienes quieran profundizar más y vivir una experiencia wellness completa, Gecko Hotel & Beach Club organiza distintos retiros de yoga a lo largo de la temporada con completos programas para todos los niveles. Además, para este periodo, estará disponible todos los domingos una clase especial de yoga en el agua sobre unas tablas de paddle surf. Se trata de una estupenda dosis de energía para equilibrar cuerpo y mente. Gecko pone en valor el cuidado de la isla a través de distintas medidas medioambientales y una campaña de sensibilización a sus clientes sobre la necesidad de preservar el entorno. Entre ellas destacan su política de Plástico Cero; el firme y notorio compromiso con el proyecto Save Posidonia, para la conservación y regeneración de fondos marinos o el uso de coches eléctricos con puntos de carga en el hotel, entre otras iniciativas. Gecko Hotel & Beach Club Playa de Migjorn, Ca Marí.

Costa sur de Formentera.

Gecko Hotel & Beach Club Playa de Migjorn, Ca Marí.

Costa sur de Formentera.

Lat 38º 41'08 - N Long 1º 27'38 Teléfono (+34) 971 32 80 24 Email [email protected]

