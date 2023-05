Notas Musicales: Tini en España. La Re-Movida en mayo. Lobo & Dirty Martini. Vibra Mahou

viernes 05 de mayo de 2023 , 07:46h

¡LA TRIPLE T LLEGA A ESPAÑA EN PRIMAVERA Y VERANO!

De junio a septiembre podremos ver a Tini Stoessel sobre los escenarios de Barcelona, Madrid y más.

Apunta en tu calendario: la gira empieza el 24 de junio en A Coruña y continuará por 8 ciudades de toda la geografía española.

TINI se ha convertido en un fenómeno global, con un seguimiento social de más de 34 millones y más de 4 mil millones de streams de audio y video combinados. En 2020, TINI fue Artista del Año de Billboard Argentina y la artista femenina argentina #1 en Spotify. TINI realizó una gira por Europa y América Latina en su gira principal Quiero Volver en 2019/2020, incluidos nueve espectáculos con entradas agotadas en Luna Park en Buenos Aires.

TINI también co-entrenó con Alejandro Sanz en la temporada 2020 de La Voz España.

El lanzamiento del álbum más reciente de TINI fue 'TINI TINI TINI'; ella co-escribió todas las canciones con el apoyo de los renombrados productores y compositores Andrés Torres y Mauricio Rengifo, quienes fueron galardonados como Productor del Año en los Latin GRAMMYs 2020.

CICLO MUSICAL LA RE-MOVIDA 2023 MES DE MAYO

El ciclo La RE-MOVIDA va llegando a su recta final. Durante el mes de mayo podremos disfrutar de los grupos Borja Pico, Ciao Marina, Mar Casak, Julieta McFly, Extraños Pasajeros, Bisonte, Higuanero, Javi Obama.

Creado por Voltereta Tour apuesta, una vez más, por ofrecer nuevas experiencias, esta vez promoviendo la destreza musical de grupos y artistas, que están comenzando su recorrido en el panorama artístico-musical.

La Re-Movida es un ciclo de música emergente para artistas emergentes. Su objetivo es hacer de amplificador y dar voz a una nueva generación de artistas con sed de más; sed de más experiencias, de más música, de más autenticidad, de más birra y de MÁS MOVIDA.

En esta primera edición, que ha dado comienzo en febrero, un total de 35 grupos noveles se presentarán en la Sala Bardot (C/Joaquín Costa 29, Madrid) durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio. Todos los conciertos tendrán el mismo horario; con apertura de puertas a las 21:00h e inicio del show a las 22:00h.

LOBO & DIRTY MARTINI PRESENTAN SU LP "BREAKING THE LAW"

Sábado, 6 de mayo 2023 - 12:00 (Sesión Vermú)

SALA ROCK PALACE en Madrid.

Con este nuevo disco la banda rompe con el estereotipo de que ciertas canciones no se pueden versionar o no se pueden llevar al terreno del jazz o del soul. Dirty Martini ha estado trabajando en este nuevo trabajo durante dos años, analizando cada una de las canciones y llevándolas a terrenos hasta ahora no explorados. El resultado es una maravilla sonora en el que la banda nos hará bailar y hacer sentir como nunca antes míticas canciones como Breaking The Law, Touch Me o Billie Jean.

SUPERADO EL PRIMER TERCIO DEL AÑO ENTRE TERCIOS Y LOS CONCIERTOS DE ESCENARIOS VIBRA MAHOU

Tempo, Olvido, Rockville, Morocco, Clamores, El Perro, Jazzville y Contraclub acogerán algunos de los conciertos más destacados del ciclo en la primera quincena de mayo.

Viernes 5 de mayo - Sala Olvido: Curly Mane + Somática

Curly Mane es una banda de rock and roll madrileña que mezcla sonidos setenteros con producciones y melodías vocales novedosas, dando un resultado muy original y auténtico. Somática apuesta por temas propios en español de estilo pop-rock con mucho rock and roll y tintes de reggae y ska.

Jueves 11 de mayo - Rockville: Estadía a Corto Plazo

Desde el funk, hasta el garage rock, pasando por el shoegaze, Estadía a Corto Plazo no se ata a una corriente, ni a un género.

Viernes 12 de mayo - Morocco: Georgina

Tras su pausa por maternidad, Georgina regresa a los escenarios para ofrecer un directo, en el que presentará las canciones que formarán parte de su próximo disco y donde tampoco faltarán sus grandes éxitos.

Viernes 12 de mayo - Clamores: Machita

Machita es un proyecto musical, visceral y poético, creado por la artista Rosalinda Galán. Composiciones propias que nacen de una relación poliamorosa entre el folclore andaluz, el flamenco, el bolero y otras músicas del mundo.

Viernes 12 de mayo - El Perro de la Parte de Atrás del Coche: Barsinë

Barsinë nace del confinamiento y de una vieja amistad. La música fluye entre ellos muy fácilmente y lo que empezó como un intercambio de temas entre amigos ha ido creciendo hasta llevarles a grabar sus primeras 5 canciones en los estudios CUBE de Madrid de la mano de Alberto Seara.

Sábado 13 de mayo - Jazzville: J. Bulevar Band

José Bulevar regresa a Jazzville con un concierto muy especial. Podrás disfrutar de sus mejores clásicos y algunas versiones en formato acústico. Ven a disfrutar del 30 Aniversario de su disco "Puñados de Fe".

Domingo 14 de mayo - Contraclub: Luis Ramiro

Cantante y escritor madrileño, Luis Ramiro es autor de seis discos y cuatro poemarios. Uno de los referentes actuales de la poesía urbana, con una fiel legión de seguidores tanto en España como en Latinoamérica.

A estos conciertos se suman el de Buena Pregunta en Heroe Café Espectáculo el día 5 de mayo y Kike Jambalaya & Alfonso Mújica en Dakota el día 7.