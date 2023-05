Hyatt Hotels se une a Mr & Mrs Smith para fortalecer su posición en el segmento del lujo

martes 09 de mayo de 2023 , 08:17h

Los planes de adquisición de este club global de vacaciones brindan la posibilidad de dar la bienvenida a nuevos miembros y de expandir el programa de lealtad de la compañía, World of Hyatt.

Hyatt Hotels Corporation (NYSE:H) y Mr & Mrs Smith han anunciado un acuerdo para que una filial de Hyatt adquiera la firma basada en Londres Mr & Mrs Smith, una plataforma que permite reservar directamente una colección cuidadosamente seleccionada de 1.500 hoteles boutique y de lujo en algunos de los destinos más anhelados del mundo. Hyatt adquirirá el 100% de Mr & Mrs Smith, una plataforma 'asset light' con un valor de compañía de 53 millones de libras, en efectivo.

"Estamos encantados con los planes de esta adquisición y con la posibilidad de acercar a los miembros de World of Hyatt una oferta de lujo todavía mayor en cientos de geografías -incluidos 20 países que no cuenta todavía con hoteles de Hyatt, como Croacia, Islandia, Fiji o Anguila", ha afirmado Mark Vondrasek, Chief Commercial Officer de Hyatt. "Los fundadores Tamara y James Lohan y su impresionante equipo han construido la colección definitiva de estancias únicas y reservables directamente, incluidas habitaciones en árboles, cuevas y suites bajo el mar. Cabe destacar que vemos muchas sinergias en torno a nuestra ética compartida del cuidado, y que estamos impacientes por empezar a trabajar juntos para brindar estancias memorables a nuestros huéspedes y a los miembros de World of Hyatt y para atraer a nuevos viajeros a los hoteles de Hyatt en todo el mundo".

"La familia de Hyatt en EAME está muy estimulada con los planes de adquisición de Mr & Mrs Smith porque tiene el potencial de desbloquear nuestro acceso a mercados muy interesantes de nuestra región, como Croacia o Islandia, en que a fecha de hoy no hay hoteles de Hyatt. Además, muchos de los miembros de Mr & Mrs Smith están basados en nuestra región, así que esperamos brindarles pronto experiencias inolvidables de la mano de Hyatt y explorar la posibilidad de brindar una oferta de lujo todavía mayor a los miembros de World of Hyatt", ha declarado el español Javier Águila, Presidente de Hyatt para Europa, África y Oriente Medio.

Se espera que los planes de adquisición de Mr & Mrs Smith refuercen la posición de liderazgo de Hyatt en el segmento del lujo y sus capacidades de distribución -en especial en Europa, mediante el establecimiento de relaciones con nuevos propietarios de hoteles y con el más de un millón de miembros de Mr & Mrs Smith. Esta adquisición da continuidad al periodo de crecimiento transformados que Hyatt ha experimentado en los últimos doce meses, y que ha abarcado la recién completada adquisición de la marca lifestyle y el portfolio de gestión de Dream Hotel Group, la conversión de un portfolio de 30 acuerdos de franquicia de Lindner Hotels & Resorts y me and all hotes, y el propio crecimiento orgánico de la cartera global de Hyatt. Como resultado del crecimiento del portfolio de marcas y de su oferta de estancias para cada ocasión, el número de miembros del programa de lealtad World of Hyatt se ha triplicado en los últimos cinco años.

Se prevé que la adquisición se cierre en el segundo trimestre del año, sujeta a las condiciones habituales. Más adelante, y una vez cerrada la operación, Hyatt prevé permitir la reserva directa de hoteles de la plataforma de Mr & Mrs Smith a través de sus canales de distribución, incluida la web Hyatt.com y la app de World of Hyatt. Este movimiento anticipado tiene el potencial de dar acceso al doble de hoteles boutique y de lujo a través de los canales de reserva directa de Hyatt, y la compañía también está explorando la manera de que los miembros de World of Hyatt puedan ganar y canjear puntos en hoteles seleccionados de la colección de Mr & Mrs Smith. Los miembros de World of Hyatt son algunos de los viajeros más valiosos de la industria hotelera, ya que gastan más y realizan más estancias, y generan por lo tanto ingresos de alta calidad a los propietarios de los hoteles.

"Estoy realmente encantado por haber encontrado una marca tan dinámica y respetada globalmente como Hyatt para llevar a Mr & Mrs Smith su siguiente capítulo. Admiramos y respetamos a Hyatt desde hace tiempo y estamos seguros de que no hay nadie mejor posicionado para construir sobre lo que hemos conseguido y llevar a nuestra compañía a nuevas cotas", ha compartido Tamara Lohan, co-fundadora y CEO de Mr & Mrs Smith. "Nuestra visión siempre ha consistido en que Mr & Mrs Smith fuera el club de viajes definitivo para los amantes de los hoteles. Gracias a Hyatt, esa visión está hoy mucho más cerca de hacerse realidad. Con su apoyo, Mr & Mrs Smith podrá ofrecer a nuestra comunidad de miembros, hoteleros y socios muchísimo más".

Una vez cerrada esta operación, se espera que 100 colegas de Mr & Mrs Smith se unan al equipo de Servicios Comerciales de Hyatt, incluida Tamara Lohan, que será la CEO de Mr & Mrs Smith y reportará directamente a Mark Vondrasek, CCO de Hyatt, y James Lohan, que será el Chief Creative Officer de Mr & Mrs Smith.

En relación con la transacción, Credit Suisse ha actuado como asesor financiero de Hyatt y Linklaters LLP como su asesor legal. Arrowpoint Advisory (parte de Rothschild & Co) ha asesorado financieramente a Mr & Mrs Smith, y Fieldfisher LLP ha corrido a cargo de la asesoría legal.

El término "Hyatt" se usa en este comunicado para referirse a Hyatt Hotels Corporation y/o una o más de sus afiliadas.