Tenerife acoge la sexta edición del Festival Internacional Culture & Business Pride

El Cabildo de Tenerife acogió la presentación de la sexta edición del Festival Internacional Culture & Business Pride, un evento dedicado a la comunidad LGTBIQ+ que se celebrará del 23 al 28 de julio en la capital tinerfeña y que reunirá a cerca de 70 personalidades nacionales e internacionales de la cultura, la ciencia y la economía.

El acto contó con la participación de la directora insular de Turismo, Laura Castro; el consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez; la concejala de Cultura de Santa Cruz y presidenta del Organismo Autónomo de Cultura, Gladys de León; y la directora del festival, Olga Payar.

El Culture & Business Pride traerá a algunas de las personalidades, entidades y colectivos más relevantes del panorama internacional. La actriz y modelo norteamericana Indya Moore; el vicepresidente del Parlamento Europeo (apodado 'el campeón de la igualdad'), Marc Angel; las estrellas de TikTok Pierre Boo y Nick Champa; el grupo musical Village People, y la artista Jedet son algunos de los primeros confirmados de esta edición.

Laura Castro destacó que "presentamos este importante festival en un día para seguir reivindicando derechos, el Día Internacional contra la LGTBIfobia, porque en una época en la que algunos se dedican a segregar y a vetar, me llena de orgullo saber que desde Tenerife nos dedicamos a tender puentes para que los derechos conquistados nunca den marcha atrás". En este sentido, la responsable insular incidió en que "este festival contribuirá a consolidar Tenerife, en el imaginario colectivo mundial, como un destino igualitario, libre y seguro".

Olga Payar, por su parte, recordó que "no fue hasta 1990 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Estamos hablando solo de unas pocas décadas, por eso quiero poner en valor el apoyo de todas las instituciones que creen en este proyecto, porque anima visibilizar algo tan importante como es la lucha del colectivo LGTBIQ+, a través de un proyecto diferente, que pone en valor los negocios, la cultura, la comunicación, el cine o la tecnología".

Durante su intervención, David Pérez hizo hincapié en "la apuesta de este festival por lo innovador, por lo diferente, por no parecerse a ninguna otra celebración. Una señal inequívoca por el cual ha sido reconocido como uno de los 10 principales pride del mundo y como evento destacado que trabaja por el turismo inclusivo por la Organización Mundial del Turismo". A este respecto, añadió que "estamos hablando de un festival que el año pasado superó los 6 millones de euros solo en impacto mediático, por lo tanto, resulta un escaparate para la ciudad de Santa Cruz y para el destino Tenerife en todo el mundo".

Gladys de León señaló que "un año más, desde el Organismo Autónomo de Cultura hemos puesto a disposición de este certamen nuestros espacios, porque son su casa. Van ya seis ediciones que han consolidado a Culture & Business Pride y posicionado a Santa Cruz de Tenerife como sede de la cultura, los negocios y los derechos y avances del colectivo LGTBIQ+". Por eso, "para Santa Cruz de Tenerife es un gran honor seguir siendo el lugar donde durante unos días se darán cita el activismo, el turismo y los negocios con una programación cultural de prestigio y al más alto nivel", añadió.

Una de las citas más esperadas serán los premios Alan Turing LGTBIQ+ Awards, que celebrarán su sexta edición el 27 de julio en el Teatro Guimerá. El objetivo de estos galardones es reconocer a aquellas figuras del colectivo que hayan contribuido a la lucha por la igualdad y visibilidad de todos los seres humanos, sin importar género ni condición.

Primeros confirmados

Entre los primeros nombres confirmados para esta sexta edición destaca el vicepresidente del Parlamento Europeo, Marc Angel, cuya amplia trayectoria en defensa de los derechos humanos y la visibilidad del colectivo LGTBIQ+ le ha valido el sobrenombre de Capitán de la Igualdad.

Por su parte, la actriz y modelo neoyorkina Indya Moore es una firme defensora de los derechos de la comunidad en todo el mundo, ha desfilado para marcas como Dior y Louis Vuitton, y ha sido reconocida como una de las primeras modelos no binarias en la industria de la moda.

Con el objetivo de mirar a las generaciones más jóvenes y a sus formas de expresión y comunicación, el festival también traerá a los creadores de contenido Pierre Boo y Nick Champa, un ejemplo de visibilidad y de orgullo en todo el mundo, principalmente en la red social TikTok, donde acumulan más de 26 millones de seguidores.

Por su parte, la artista Jedet, premio Ondas por su interpretación en la serie Veneno, acudirá a Santa Cruz de Tenerife para ofrecer un concierto de su primer álbum de estudio, titulado A los hombres que he tenido que olvidar. Asimismo, participará en un encuentro público durante las jornadas de Culture & Business Pride.

En el apartado musical, el Concierto por los Derechos Humanos Igualitarios se celebrará el 27 de julio en la Plaza de la Candelaria con un plantel de artistas internacionales identificados por su compromiso por la libertad.

El primer grupo confirmado es Village People, una de las bandas más emblemáticas en el ámbito disco internacional desde su formación en los años 70, con éxitos como San Francisco (You've Got Me), Macho Man, In the Navy, Go West o Y.M.C.A., que se convirtieron en himnos de la música disco y de la comunidad LGTBIQ+.

Otra forma de orgullo

Bajo la consigna Another way of Loving, another way of Pride, el festival ofrecerá una propuesta complementaria a las celebraciones del orgullo, apostando por una agenda de actividades orientadas a todos los públicos y a todas las identidades.

En esta sexta edición, se abordarán diversas temáticas para entender al colectivo de una manera global, pero también servirá de punto de encuentro y disfrute, proponiendo el intercambio para el crecimiento de la plataforma LGTBIQ+ a través de sus avances en cultura, tecnología, negocios, redes sociales, ciencia, comunicación, cine y arte.

El festival cuenta con el patrocinio del Cabildo de Tenerife, a través de Turismo de Tenerife, del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz, y de Turismo del Gobierno de Canarias, a través de Promotur.