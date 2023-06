Anantara Villa Padierna Palace con la marca de belleza Darphin crean una experiencia Share&Care

Anantara Villa Padierna Palace, miembro de LHW (The Leading Hotels of the World) y reconocido como uno de los destinos más exclusivos de la Costa del Sol, se une a la prestigiosa marca de belleza Darphin para brindar a los huéspedes una exclusiva experiencia entre los históricos muros de sus estancias. Creando la experiencia "Share & Care Experience by Darphin For Anantara Villapadierna Resort".

A través de esta colaboración, los huéspedes del hotel podrán disfrutar de una amplia gama de tratamientos y terapias de belleza utilizando los productos naturales de vanguardia de Darphin, mientras disfrutan de una escapada de armonía y bienestar en el resort marbellí de Anantara. Desde rituales de spa a tratamientos creados por expertos profesionales, esta experiencia está diseñada para cuidar la piel en diferentes momentos del año y enseñar las bases para potenciar la belleza y la salud de la piel.

Con uno de los spas más grande de Europa, recoge entre sus 2.000 metros cuadrados una propuesta de experiencias de bienestar y belleza de lujo, que han convertido a Anantara Villa Padierna Palace en un oasis de tranquilidad ubicado en un entorno privilegiado con vistas al mediterráneo, con una oferta de masajes y tratamientos para disfrutar de una escapada de ensueño bajo los estándares de calidad más exquisitos, característicos de la marca Anantara Hotels, Resorts & Spas,

Anantara Villa Padierna diseña junto a Darphin una experiencia a medida para cuidar la salud de la piel

El hotel y la exquisita firma de cosmética han diseñado, con todo lujo de detalles, una experiencia exclusiva para el cuidado de la piel con Share&Care, un programa de cuatro fases con rutinas especialmente formuladas para distintos momentos del año.

"Con el objetivo de ofrecer a los clientes una experiencia exclusiva y enriquecedora, este programa está diseñado para que los huéspedes disfruten de los mejores cuidados de manos de profesionales, pero también para que aprendan a realizar sus rutinas con los mejores productos, detectando qué es lo que necesitan en cada momento y cómo realizar un mantenimiento adecuado"- Ione Alkorta, Spa Manager de Anantara Villa Padierna Palace

La primera fase del programa ha comenzado en el primaveral mes de mayo con "Enhance your glow", una experiencia durante la cual los huéspedes pueden disfrutar de los exquisitos productos de la línea Éclat Sublime combinados con un tratamiento kinésico de 45 minutos, con el que aportar luminosidad y firmeza a la piel.

La segunda fase, "Protect & Recover", comienza a puertas del verano, en el mes de junio, con el objetivo de que los huéspedes aprendan a cuidar la piel frente a la exposición solar diaria. Para ello, el programa propone la famosa línea Intral de Darphin, formulada para calmar y fortalecer la barrera cutánea de la piel.

"Enjoy & Protect your skin", tendrá lugar de julio a agosto, y propone una rutina para proteger la piel tras la exposición al sol prolongada en la piscina o en la playa. El hotel organizará sesiones de skin análisis con foco en concienciar sobre la importancia de la protección solar para garantizar una piel sana, incluso bajo el sol. Durante estos meses, Anantara Villa Padierna pondrá a disposición de sus huéspedes un protector solar, Soleil Plaisir de Darphin, formulado con ingredientes que ayudan a prevenir el desgaste de la piel y la aparición de líneas de expresión, arrugas y manchas oscuras.

"Recover & Prevent" es la última fase del programa diseñada para dar la bienvenida al otoño. Durante los meses de septiembre y octubre es importante retomar el protocolo de cuidados y los buenos hábitos, para, además, ayudar a la piel a curar posibles lesiones ocasionadas por el verano. Los huéspedes del hotel aprenderán las distintas rutinas para mantener la piel joven y radiante con Stimulskin Puls de Darphin, diseñado específicamente para recuperar la piel tras el verano y prevenir el envejecimiento.

Anantara Spa, dos mil metros de bienestar

El Spa de Anantara Villa Padierna cuenta con 2000 metros cuadrados dedicados al cuidado, la salud y el bienestar. Este santuario de bienestar se extiende entre saunas, baños de vapor con distintos aromas esenciales y temperaturas, un hamman, una piscina climatizada dinámica con encantadoras vistas a los jardines del hotel, y diferentes piscinas de contraste con numerosos beneficios para la salud y la piel, ideales para atemperar el cuerpo entre las saunas.

Además, en el centro del spa podemos saborear el original menú de Irene´s health kitchen, un pop-up con una propuesta gastronómica basada en productos saludables y detox, creado por la chef Irene Hernández, para cuidar nuestro interior y aprender a la vez con un menú que incluye información sobre los beneficios y características de cada alimento.

El spa cuenta con una amplia carta de tratamientos enfocados a la belleza, bienestar y salud inspirados en beneficios holísticos de las tradiciones tailandesas y españolas: y, además, para completar esta experiencia de autocuidado, entre los muros del hotel, los viajeros pueden saborear las deliciosas propuestas de los siete espacios gastronómicos de Anantara Villa Padierna Palace, con cartas innovadoras y los mejores productos autóctonos de la temporada. Así, Anantara Villa Padierna apuesta por cuidar tanto el interior como el exterior de sus huéspedes en cada detalle y experiencia.