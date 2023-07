Books & Beers: Terraceo con libros y comidas

viernes 14 de julio de 2023 , 07:00h

Books&Beers, un evento que reúne gastronomía y cerveza, y que contó con la presencia de tres de los autores más "cocinillas" del sello literario Oberon para presentar sus últimas novedades:

Edu Lavandeira, director, realizador, creativo audiovisual y amante de la gastronomía, especialmente de los panes y la masa.

“Soy de Vigo, la ciudad de las luces, aunque para mí siempre fue la de Siniestro (Total) y la del Celta (de Vigo). Me licencié en Publicidad y RRPP en Pontevedra. En el cole era de los niños que dirigía las obras de teatro y de los que hacía de presentador.”

Es autor de ‘Planeta Pan’ .

Belén Otero, más conocida en redes como @cocinarpara2, es autora de ‘Sácale partido a la olla rápida’.

“Ser pocos en casa no significa renunciar a comer bueno y variado!”

Se aficionó a la cocina en el año 2002, tras independizarse e ir a casa de su abuela a pedirle recetas para cocinar: "La cocina, como todo, es prueba-error y, si le pones empeño, terminas cogiéndole el truco. Pero la cocina tiene algo más, algo que engancha, y es que es agradecida: Nadie te va a decir que has dejado los cristales muy limpios, pero sí te dirán que la cena estaba rica."

Mateo Sierra, cocinero 360 conocido por sus recetas sin gluten, es autor de ‘Repostería sin gluten’.

“Siempre he respetado y querido las cosas que crecen. Los colores, los aromas, los sabores y cómo el tiempo los iba desarrollando me ha parecido fascinante. Quizá me maraville de esa manera porque no conozco tecnicismos de lo que ocurre en la naturaleza, pero esa fascinación define por qué respeto todo aquello que crece con un poco de agua y sol. Un respeto que se traduce en mi manera de cocinar.”

Estas tres personas y muchas más…

En la terraza IRREVERENTE de Madrid…

IRREVERENTE: Inesperado. Atrevido. Rompedor. Es el nuevo meeting point de la capital…

Y juntamos todos esos elementos para que nos salga una jornada estival agradable y divertida, en la que se ha hablado de libros – tres en concreto- de comidas -esos tres libros están dedicados, de un modo u otro a los hábitos alimenticios- y de terrazas madrileñas, una de las cuales ha servido de escenario para ese BOOKS & BEERS …

PLANETA PAN. De Edu Lavandeira: “Viajar y comer quizás sean dos de las mejores cosas que se pueden hacer en la vida…

Planeta Pan es un viaje fascinante alrededor de nuestro planeta a través del pan…

Este es un libro que pretende hacerte viajar, abrir tu mente y convertirte en mejor persona. Porque viajar y conocer qué existe más allá de nuestras fronteras nos hace mejores seres humanos.”

SÁCALE PARTIDO A TU OLLA RÁPIDA. De Belén Otero: “Te da miedo usar la olla rápida? ¿Tienes una y apenas la sacas partido?...

En este libro, que contiene 80 recetas te explico cómo usar la olla rápida y cómo cocinar muchos ingredientes, con los tiempos de cocinado y la presión que hemos utilizado.”

REPOSTERÍA SIN GLUTEN. De Mateo Sierra Ballarín: “En este libro se encuentran algunas de las recetas más tradicionales de la repostería española, también algunas que nos harán viajar fuera de nuestras fronteras…

La evolución tiene muchas facetas y en este libro nos vamos a centrar en una de mis especialidades: la repostería sin gluten.”

Al final todos quedamos para la próxima ocasión, que seguro que habrá de Books y Beers, o Libros and Cerveza, Books & Beers, si así se prefiere…

Un poco de fiesta y cultura siempre viene bien, incluso en verano…