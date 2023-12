Ritual de Terra Resort & Spa: disfrutar de la esencia mediterránea

viernes 15 de diciembre de 2023 , 07:13h

Situado entre los cabos de San Antonio y La Nao, y abrigada por el impresionante macizo de Montgó, en Jávea, una de las poblaciones con más encanto de la Costa Blanca, en el litoral norte de Alicante. Una zona, la comarca de la Marina Alta, que en los últimos años se ha posicionado como un destino turístico de primera calidad, con capacidad para recibir viajeros todo el año. En este lugar paradisiaco se encuentra Ritual de Terra Resort & Spa, un complejo de lujo con mucho estilo que condensa la esencia del Mediterráneo en su vertiente más hedonista: descanso, hospitalidad y buena gastronomía.

El resort se ubica en un recinto privado, la urbanización El Tosalet, a unos minutos de la playa del Arenal y con vistas al Montgó, el macizo que separa Jávea de Denia. Comprende un hotel boutique de cuatro estrellas, un restaurante de cocina de producto (MADRE, capitaneado por el chef Nazario Cano) y un completo espacio wellness (The Spa), además de una piscina ajardinada al aire libre. La suma de todos estos espacios, que ocupan distintos edificios de la urbanización –con las ventajas en cuanto a seguridad y privacidad de pertenecer a un recinto cerrado–, da lugar a una experiencia integral de bienestar inmersivo y conexión con la tierra. Un destino que lo tiene todo –y cerca– para desconectar cuerpo y mente.

UN HOTEL SINGULAR CON ALMA RÚSTICA

Las 42 espaciosas habitaciones del hotel ocupan, cada una, una suerte de pequeñas villas con paredes de un blanco inmaculado cubiertas de buganvillas, con su entrada independiente y rodeada de jardines de plantas aromáticas. Su distribución y su decoración parten de un concepto de sofisticación relajada, que se materializa en la sencillez de una paleta base de colores orgánicos (arena, verdes) y de materiales naturales (algodón puro, lino, madera natural, rafia, caña, etc.) siempre salpicados de vegetación. Un ambiente clásico mediterráneo, en el que los detalles se cuidan al máximo: amenities ecológicas, ropa de cama bordada, cero plásticos a la vista, minibar con hervidor de agua y café de cortesía, etc.

La categoría ‘Doble jardín’ (25 m2, en la planta baja, con capacidad para dos personas) ofrece un patio ajardinado de 7 m2. Las suites ‘Terraza’ (50 m2, hasta tres personas) y ‘Ritual’ (60 m2, en la planta superior, hasta cuatro personas), una amplia terraza privada con vistas panorámicas de Jávea, con plantas y cómodo mobiliario de exterior. Todas las suites integran un baño muy espacioso y una estilosa zona de estar, con sofá y escritorio.

GASTRONOMÍA DE AUTOR: EL REGRESO DE NAZARIO CANO

El prestigioso chef Nazario Cano es el nuevo director gastronómico de la cadena hotelera Ritual de Terra: de momento, como chef ejecutivo de Ritual de Terra Resort & Spa en Jávea, ejerce en el restaurante MADRE, integrado en el resort, en la planta superior del edificio del lobby. En primavera de 2024, con la apertura del segundo establecimiento de la marca, en Moraira, actualmente en construcción, se trasladará allí para gestionar su nuevo restaurante gastronómico, que llevará su nombre.

Nazario Cano (Alicante, 1973) se hizo con su primera estrella Michelin en 2017 en el restaurante El Rodat –en el mismo espacio que hoy ocupa MADRE– y alcanzó una gran popularidad cuando volvió a hacerse con la estrella en Odiseo (Murcia), en 2020, meses después de su apertura, lugar donde también obtuvo dos Soles Repsol. Su cocina es tan osada en apariencia como esencial en el fondo, tan reflexiva como intuitiva. Puede definirse como de autor pero también como de territorio, ya que se basa e inspira en la despensa local. Resulta innovadora (por estética, insólita, fácil de compartir...) pero, al mismo tiempo, reverencia un producto de primera y se vale de técnicas clásicas (salazones, ahumados, sustanciosos fumets, etc.) para reforzar el sabor.

Todo el universo creativo de Nazario se presenta ahora a precios contenidos en el restaurante MADRE, con una carta mediterránea basada en productos frescos y de temporada. Aquí se presenta la versión más limpia, ligera y saludable de la cocina del chef, que responde a la demanda de un cliente consciente que quiere cuidarse. Menús en los que destacan creatividad, personalidad y técnica, pero menos copiosos, más naturales y digestivos. La verdura está presente en todos los platos, y el segundo pilar serían los mariscos y pescados de lonja (atún, bonito, salmonetes, corvina, sepionet, gamba, cigala, dátil de mar, etc.).

MADRE es una cocina de raíz, muy al desnudo, con gran protagonismo de la parrilla. Ahora mismo en carta figuran el bonito con gambusí de Santa Pola, calabacín a la brasa y salsa thai; la ensaladilla de sepia con cacahuete y alcachofa frita; los buñuelos de bacalao; el foie en salazón de sardina y confitura de chirivía, el guacamole con gambitas en suquet; el taco de flor de calabacín con carnitas o el tomate valenciano con berberechos, capellanes y brócoli frito. Conviene preguntar por el pescado del día, y siempre habrá un arroz, como el meloso de alcachofa y calamar, el de cabracho o el de atún y gambas. La carne tiene aquí un lugar secundario: está representada en carta con el pato de caza asado en escabeche de ajo negro y membrillo y con el cordero con cuscús del Mediterráneo. Entre los postres, una delicada tarta fina de manzana con helado de mantecado, el pastisset o las obleas rellenas de crema de turrón y queso.

La bodega de MADRE está dirigida por la que durante muchos años ha sido la mano derecha en sala de Nazario, la sumiller Edurne Martín. La carta de vinos está compuesta por unas 50 referencias con la misma vocación de viaje por el Mediterráneo, con etiquetas que nos acercan a la tierra y a formas de viticultura tradicional entre las que destacan las distintas D.O de la Comunidad Valenciana.

SPA

Situado en un edificio independiente junto a las suites, The Spa sumerge al cliente en un auténtico ritual de bienestar, con una filosofía holística que completa la experiencia ofrecida en el hotel boutique y el restaurante MADRE. Como en ellos, el hilo conductor es la conexión con el territorio, el Mediterráneo; en este caso, para liberar el estrés y conseguir equilibrio, descanso, energía y paz interior. Su exclusivo circuito termal consta de piscina climatizada con terraza, sendero japonés, sauna, baño de vapor, ducha de contrastes frío-calor, jacuzzi, zona de relax con degustación de tés y cinco salas de masaje. En total, más de 200 m2 con un diseño relajante y sobrio, en el que cada detalle ha sido concebido para estimular los sentidos, a través también de música bioactiva y composiciones olfativas.

Su manager, Tamara Ruiz, con 20 años de trayectoria en espacios wellness de lujo como Mandarin Oriental y Sha Wellness Clinic, personalizará junto al cliente los masajes, tratamientos corporales y faciales más acordes a sus necesidades. Para ello, THE SPA confía en la firma de cosmética natural y ecológica Ayuna (Less is beauty). Para la belleza del rostro, recomienda el tratamiento Well-aging, basado en los principios del mindfulness; emplea productos orgánicos (algodón, zanahoria, granada, cúrcuma o centella, conocida como la planta de la longevidad) para estimular el sistema límbico a través del aroma, el sonido y el tacto. La aromaterapia con esencias naturales es clave también en Respira, un ritual facial oxigenante que relaja la mente y limpia la piel con una espuma efervescente (de carbón activo, aceite de coco y oliva) que activa la microcirculación. Entre los tratamientos corporales, se ofrecen Tactil C –un masaje relajante con aceites orgánicos que mejora el tono de la piel y libera la ansiedad, trabajando el sistema nervioso periférico–, Holistic Luffa –que combina la suavidad de la lufa natural y las propiedades de la espirulina, con un tratamiento de exfoliación e hidratación profunda para renovar y embellecer la piel– y Beautifulness, que une dos ceremonias (facial personalizado y Luffa) en un protocolo de pies a cabeza que ayuda a acallar el discurso de la mente y lleva a una sensación de relax total.

Dentro del menú de masajes del spa se encuentran el masaje deportivo, para aliviar la tensión muscular; el masaje relajante con aceites esenciales, el masaje linfático para mejorar el sistema circulatorio y el masaje cérvico-craneal, perfecto para liberar tensiones tanto físicas como emocionales, con diferentes técnicas de estiramiento en cuello, cabeza y hombros.

JÁVEA, UNA PERLA EN LA COSTA BLANCA

Jávea se divide en tres áreas: el caso antiguo, el puerto y el Arenal. Cuenta con 20 kilómetros de litoral, salpicado de preciosas playas, entre las que destaca la del Arenal, y calas como la de Portitxol –visita obligada con su islote y su puerta azul– o la Granadella, unidas por una red de miradores, con monumentos como la Séquia de la Noria.

Dentro del núcleo histórico, la villa, se encuentran el ayuntamiento, un tradicional mercado de abastos, el Museo Arqueológico y Etnológico y la Capilla de Santa Ana. A dos kilómetros de la villa se encuentra la zona marinera y portuaria de Jávea, donde se ubica la lonja. Por su costa de roca y aguas claras, Jávea es un paraíso para el buceo; pero, además, es idónea para la práctica de golf, tenis, club náutico, senderismo y muchos más deportes; cuenta, además, con un conocido calendario de festividades, entre las que destacan las hogueras de San Juan y las fiestas de Moros y Cristianos.