La sección FITUR Know-How & Export aportará las claves para un turismo innovador

jueves 18 de enero de 2024 , 11:18h

FITUR Know-How & Export, organizada por SEGITTUR y FITUR, en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones, regresa a la Feria Internacional de Turismo para profundizar en la actualidad tecnológica de la industria turística. La Plataforma Inteligente de Destinos, el papel de los fondos europeos en la transformación digital del sector turísticos y la Inteligencia Artificial serán el centro de la XII edición de FITUR Know-How & Export, que se celebra del 24 al 26 de enero de 2024.

Más de 40 empresas expositoras con soluciones tecnológicas para la transformación de los destinos abordarán estas cuestiones, con referencias a otros aspectos clave como la sostenibilidad, experiencias agropecuarias o las buenas prácticas en ODS del sector fruto del grupo de trabajo del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Además, la sección reconocerá las soluciones más novedosas para el sector turístico desarrolladas con Inteligencia Artificial a través de la entrega el 25 de enero de los I Premios "The IA for Tourism Awards 2024", para la que se han recibido 18 candidaturas.

FITUR Know-How & Export ofrece una ocasión única para compartir conocimientos, en la que las empresas participantes contarán con un completo programa de actividades:

Miércoles 24 de enero

11.30 | Empresas Turísticas Inteligentes (ETI): Presentación de la norma UNE 178510:2023

Participan: Enrique Martínez, presidente, SEGITTUR; María Velasco, vocal Asesora, Secretaría de Estado de Turismo y Natalia Ortiz de Zárate, Secretaria del AEN/CTN 178 SC5, Asociación Española de Normalización (UNE)

12.00 | Mesa redonda: “Advancing Sustainable Tourism for Development: How Multilateral Institutions Can Help” (impartida en inglés)

Moderador: Fernando León. Head Travel Industry ICEX

Participan: Ministry of Tourism of Philippines, Undersecretary Ms. Shereen Gail Yu-Pamintuan; Asian Development Bank (ADB), Mr. Wouter Schalken, Senior Sustainable Tourism Specialist; Inter-American Development Bank (IDB). Ms. Adela Moreda. Sector Lead Specialist / Tourism, World Bank Group (WBG). Ms. Louise Twining-Ward, Ph.D. Senior Private Sector Specialist, Markets and Technology Global Unit, Finance, Competitiveness & Innovation.

13:00 | 2ª Convocatoria de ayudas a la digitalización de empresas turísticas del Programa "Última Milla", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

13:30 | Convocatoria de ayudas para el despliegue de plataformas tecnológicas y soluciones tecnológicas en los destinos de la Red DTI, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

16.00 | Mesa redonda “Casos de uso vinculados a la Plataforma Inteligente de Destinos”

Modera: César Lapuente, SEGITTUR

Participan: Sergio Serna, socio director, Techfriendly; Manuel Romero, socio director, Dinamiza; Sandra Navarro, jefa de proyecto, Sien Consulting; Jonatan Paton, socio director, Infyde y Gustavo Bassotti, Senior Director de THR Consulting

17.00 | Mesa redonda “Resultados del proyecto Turismo Futuro”

Modera: Elisa Carbonell, directora General de Internacionalización de la Empresa, ICEX

Participan: Carlos Romero, director de Investigación, Desarrollo e Innovación, SEGITTUR; Adela Moreda Lead Specialist / Tourism, BID; Juliana Bettini, Senior Tourism Specialist, BID y Karina Fortete, Asesora en Planificación y Gestión Turística, División de Turismo, Intendencia de Montevideo (Uruguay).

18.00 | Entrega premios Travelguau

Jueves 25 de enero

10.30 | Entrega distintivos de Destinos Turísticos Inteligentes

12.00 | Mesa redonda “La Plataforma Inteligente de Destinos”

Modera: Enrique Martínez Marín, presidente, SEGITTUR

Participan: John Mora, vicepresidente, Comisión Smart Cities, AMETIC; Inmaculada de Benito, directora del Departamento de Turismo, Cultura y Deporte, CEOE; Carmen Sánchez, directora de Relaciones Institucionales, DigitalES y Ana Torrent, directora grupo de turismo inteligente, Conectic; y el presidente de la RECI, José de la Uz

13.00 | Mesa redonda "Tecnología en el turismo. Más allá de la Realidad Aumentada y la Inteligencia Artificial"

Modera: Carlos Romero, director de I+d+i, SEGITTUR

Participan: Oscar Rueda, director de Turismo, CAF; Natalia Bayona, directora ejecutiva de la OMT;Javier Argente, ARVisión y Destino

16.00 | Mesa redonda “Construyendo Inteligencia Turística: Compartición de Datos para Decisiones Estratégicas en el Sector Turístico”

Modera: Laura Flores, directora de Desarrollo de Negocio y Nuevas Tecnologías, SEGITTUR

Participan: Carlos Alonso, director de la División de la Oficina del Dato, Ministerio de Transformación Digital; Javier Párraga, director de Transformación Digital, Ayuntamiento de Murcia; Francisca Rubio, directora General, Gaia-X España y Edurne Vidal, directora-Gerente Turismo, Ayuntamiento de Santander

17.00 | Taller práctico “Inteligencia turística cognitiva aplicada al sector turístico”

Participa: Rafael Llanes, responsable de ML6; CEO de Skyview; y coordinador académico curso de Inteligencia Artificial Generativa, The Valley

17.30 | Presentación candidaturas concurso IA y entrega premios

Viernes 26 de enero

10.30 | Mesa “Retos de la creación de experiencias agroturísticas”

Modera: Kevin Salvador, experto en creación de producto turístico

Participan: Miguel Ángel Naredo, responsable promoción turística, Mancomunidad Comarca de la Sidra; Gabriel Quesada, técnico de Turismo, Vinarós; Cristian González, propietario, La Huerta de Abril y Cicerón Mercadal Jr., gestor, Bolets de Menorca

11.30 | Mesa “La transición del sector turístico a la economía circular”

Modera: Iñaki Gaztelumendi, Verne

Participan: Garikoitz Muñoz, responsable del área de Gestión de Destino de San Sebastián Turismoa; Dimpel Melwany, CEO de Turismo Tenerife; Enrique Valero, director general, Abadía Retuerta; Marta Aparicio, directora Salinar de Naval

12.30 | Mesa “Hoja de ruta del sector turístico en la sostenibilidad empresarial. Conclusiones del grupo de trabajo del Pacto Mundial de la ONU en España”

12.30 -12.40 | Bienvenida

Participan: Cristina Sánchez, directora ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU en España y Enrique Martínez, presidente de SEGITTUR

12.40 -12.50 | “Hoja de Ruta del Sector Turístico en la Sostenibilidad Empresarial. Conclusiones del Grupo de Trabajo del Pacto Mundial de la ONU España”

Participa: Silvia Rial, responsable de sostenibilidad corporativa y sectorial de Pacto Mundial de la ONU España

12.50 -13.50 | Presentación buenas prácticas empresariales

Modera: Rubén Carricondo, coordinador de formación y Agenda 2030 del Pacto Mundial de la ONU en España

Participan: Empresas del grupo de trabajo de Turismo del Pacto Mundial de la ONU España; María de Andrés González, Grupo Viajes El Corte Inglés; Sandra Benbeniste, Iberostar Group; Cristina Montes, Amadeus IT Group SA y Choni Fernández,PortAventura World

13.50 Clausura