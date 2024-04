World of Hyatt amplía su cartera de lujo con más hoteles y villas boutique de Mr & Mrs Smith

viernes 26 de abril de 2024 , 08:50h

Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) anuncia que World of Hyatt ofrecerá a sus socios un nuevo acceso para ganar y canjear puntos en una colección de más de 700 hoteles boutique y de lujo y villas de todo el mundo con Mr & Mrs Smith, la plataforma de viajes de lujo que Hyatt adquirió en 2023 y que ya está disponible para realizar reservas. Desde estancias de glamping y retiros boutique de bienestar hasta grandes palacios, estaciones de esquí de categoría mundial y mucho más, los socios pueden ganar y canjear puntos World of Hyatt en cientos de destinos inolvidables cuando reservan a través de los canales Hyatt.

Las propiedades participantes de la cartera de Mr & Mrs Smith añaden más de 20 nuevos y codiciados países a World of Hyatt, como Namibia, Fiyi y las Islas Vírgenes Británicas. Desde los remotos refugios de tiendas de campaña de Zannier Hotels Sonop en Namibia hasta los retiros centrados en la sostenibilidad del Hotel Aguas Claras en Costa Rica, o los elevados alojamientos del Arctic TreeHouse Hotel en Finlandia, cada propiedad Mr & Mrs Smith disponible a través de World of Hyatt ha sido cuidadosamente seleccionada por su inspiradora decoración de diseño, sus toques personalizados y su atención al detalle por encima de todo. Puedes explorar los hoteles participantes en hyatt.com/explore-hotels/map y filtrar por Mr & Mrs Smith.

"Nuestros socios realmente valoran World of Hyatt, por eso, siempre estamos buscando nuevas formas de atraer a huéspedes, ayudarles a sacar el máximo provecho de sus viajes y recompensarles por experimentar lo que el mundo tiene para ofrecer, desde acurrucarse en una aislada casa en un árbol en el Círculo Polar Ártico, reinar en una casa de campo inglesa, hacer glamping bajo el cielo estrellado del desierto o disfrutar de una villa en la selva encaramada sobre las aguas del Pacífico", ha explicado Amy Weinberg, vicepresidenta senior de marca, fidelización y datos de Hyatt. "Fiel a nuestra plataforma Be More Here, la incorporación de cientos de hoteles y villas, seleccionados a mano por Mr & Mrs Smith, permite a Hyatt dar la bienvenida a más miembros en nuevos destinos y a cumplir los deseos de nuestros huéspedes de vivir experiencias verdaderamente significativas cuando viajan."

"La integración de tantos hoteles Mr & Mrs Smith en World of Hyatt nos da la oportunidad de ampliar nuestro alcance a nuevas audiencias al tiempo que mantenemos nuestros estándares de cuidada selección", ha compartido Tamara Lohan, cofundadora y directora ejecutiva de Mr & Mrs Smith. "Entrar a formar parte de la colección Mr & Mrs Smith solo es posible por invitación y tras una rigurosa revisión anónima, por lo que los huéspedes saben que cuando visiten un establecimiento Mr & Mrs Smith, vivirán una experiencia única con un diseño, un ambiente y un lujo discreto sin igual."

La incorporación de los hoteles y villas comisariados por Mr & Mrs Smith complementa la oferta anunciada recientemente de más de 35 nuevas propiedades de lujo en las marcas Timeless, Boundless, Independent e Inclusive Collection de Hyatt, en la que Hyatt refuerza su apuestao por los viajeros de lujo de hoy en día y sus prioridades de bienestar.