Verano de lujo y relajación en los Beach Clubs de Tivoli Hotels & Resorts

Con la llegada del verano, Tivoli Hotels&Resorts invita a los viajeros a sumergirse en una experiencia de lujo y relajación en sus exclusivos Beach Clubs, situados en algunos de los destinos más paradisiacos de Europa. Desde las pintorescas playas de Italia, pasando por las exuberantes Islas Canarias, hasta la sofisticada costa portuguesa, los hoteles Tivoli ofrecen una combinación perfecta de ubicación privilegiada, servicios de cinco estrellas y un ambiente vibrante y relajado que promete unas vacaciones inolvidables. Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort: Una joya en la costa portuguesa Situado en primera línea de playa y junto al puerto deportivo de Vilamoura, Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort redefine el concepto de vacaciones de ensueño. Este lujoso resort no solo ofrece actividades para toda la familia, sino también la experiencia única del primer Purobeach de Portugal – Purobeach Vilamoura. Este exclusivo Beach Club combina dos espacios diferentes: Por un lado, una playa de aguas cristalinas – el Beach Front donde además se puede disfrutar de maravillosos almuerzos, - y por otro una elegante piscina – el Pool Side, creando un entorno bohemio, chic y casual. Los visitantes pueden disfrutar de del atardecer en un ambiente sofisticado y acogedor, perfecto para desconectar y recargar energías dejando que el tiempo se detenga. Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa: El encanto de la costa italiana En la costa italiana, el Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa es la opción perfecta para desconectar y disfrutar de los pequeños placeres de la vida en una experiencia incomparable. Navegar por aguas cristalinas, relajarse junto a una de las cuatro piscinas del primer Purobeach de Italia – Purobeach Portopiccolo, o explorar las tiendas, galerías y restaurantes del paseo marítimo, son solo algunas de las actividades que esperan a los huéspedes en este exclusivo hotel cinco estrellas. El Beach Club del resort ofrece un refugio de serenidad donde se puede disfrutar del "dolce far niente" con un exquisito masaje junto al mar, un refrescante baño en la piscina, y la deliciosa gastronomía local en el restaurante, todo ello al ritmo de la de los DJ de Puro MUSIC. Tivoli La Caleta Tenerife Resort: El toque tropical de la Costa Adeje Para los viajeros que buscan un verano con un toque tropical, Tivoli La Caleta Tenerife Resort, ubicado en la exclusiva Costa Adeje de Tenerife, es el destino ideal para desconectar del bullicio diario. Este oasis de tranquilidad es el primer hotel de la marca en España y cuenta con tres piscinas al aire libre, exuberantes jardines tropicales y el club de playa más moderno y exclusivo de Costa Adeje: Seen Beach Club. Donde los huéspedes pueden disfrutar de un refrescante cóctel, con espectáculos en directo y el mar como telón de fondo. Para culminar el día, las creaciones culinarias del renombrado chefpreneur Olivier da Costa prometen estimular los sentidos y deleitar el paladar con una cocina mediterránea de toques internacionales y especial atención a lo local. La variada carta incluye entrecot de vaca rubia gallega con papas arrugás y mojos, los tacos Sheen o pescados típicos de la isla como el cherne o la vieja. Un placer para el gusto. Tivoli Hotels & Resorts invita a todos a descubrir la magia del verano en sus exclusivos Beach Clubs, donde cada detalle está pensado para ofrecer una experiencia inigualable. Con su combinación de ubicaciones idílicas, servicios premium y un ambiente relajado, Tivoli se consolida como la elección perfecta para unas vacaciones veraniegas de ensueño. Además, todos los Beach Clubs están abiertos para aquellos que, aunque no sean huéspedes, deseen pasar el día en sus extraordinarias instalaciones o simplemente saborear una comida o cena exquisita.

