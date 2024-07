jueves 18 de julio de 2024 , 07:43h

La colección Otoño-Invierno '24 de ba&sh está inspirada en las series 'Daisy jones & The Six' y 'The Serpent' que ensalza las características propias de la mujer moderna.

Con estampados inspirados en los cañones de Nevada y tonos que van desde el terracota hasta el nude, pasando por el azul y el verde. Tonalidades propias de los paisajes naturales del desierto americano, que junto con los detalles de diseño evocan un espíritu relajado y bohemio.