Atmosphere Hotels & Resorts alcanza el mayor reconocimiento de Tripadvisor

viernes 13 de junio de 2025 , 16:57h

Atmosphere Hotels & Resorts ha anunciado que tres de sus resorts —VARU by Atmosphere, Atmosphere Kanifushi y RAAYA by Atmosphere— han sido galardonados con prestigiosos reconocimientos en los Travelers’ Choice Awards 2025 de Tripadvisor. La marca celebra el aprecio de sus clientes, con VARU, Kanifushi y RAAYA obteniendo las máximas distinciones en estos premios internacionales.

Ubicado en el extremo noroeste del atolón de Malé, VARU by Atmosphere combina un diseño contemporáneo con un toque tropical. Reconocido a nivel mundial como uno de los mejores en la categoría Best of the Best 2025 de Tripadvisor, este resort se encuentra entre el 1% superior de alojamientos del mundo. Mei P. Pun, directora general de VARU by Atmosphere, afirma: “Aquí en VARU, la vida en la isla tiene un ritmo propio, y es música para el corazón de nuestros huéspedes cada día. Esa melodía es posible gracias a un equipo que trabaja en perfecta armonía, siempre dos pasos por delante y con una sonrisa”.

Atmosphere Kanifushi, uno de los primeros resorts de lujo todo incluido de las Maldivas, es conocido por sus amplias villas y sus excepcionales propuestas gastronómicas. Este año también ha sido reconocido con el premio Best of the Best, situándose entre el 1% de los mejores alojamientos del mundo según Tripadvisor. “En Kanifushi, creamos una escapada tropical en la que cada detalle cuenta, desde emocionantes deportes acuáticos hasta experiencias culinarias inolvidables. Detrás de todo hay un equipo apasionado que convierte el servicio en una forma de arte”, comenta Ram Bhoyroo, director general de Atmosphere Kanifushi.

RAAYA by Atmosphere, la más reciente incorporación de la marca, ha escalado rápidamente posiciones y ya figura entre el 10% superior de alojamientos del mundo según los Travelers’ Choice Awards 2025 de Tripadvisor. “Abrimos nuestras puertas con historias por escribir. Y parece que nuestros huéspedes están escribiendo algunos de los mejores capítulos hasta ahora. Cada página se crea con alma gracias a un equipo de ensueño que da vida a nuestra historia”, afirma Maurice Van Den Bosch, director general de RAAYA by Atmosphere.

Como la mayor plataforma de orientación para viajeros del mundo, Tripadvisor cuenta con una autoridad inigualable entre quienes viajan y disfrutan de la gastronomía. Estos premios se basan en las opiniones reales de la comunidad, a partir de valoraciones auténticas y de primera mano recogidas durante un período de 12 meses, lo que convierte a estos galardones en una distinción valiosa y fiable de las experiencias favoritas de los viajeros.

Innovación en cada experiencia

Estos reconocimientos reflejan no solo un servicio excepcional, sino también un profundo compromiso con la creación de momentos inolvidables, siempre inspirados por su lema Joy of GIving (la alegría de dar). Desde menús de spa en constante evolución y propuestas gastronómicas innovadoras, hasta rituales diarios y celebraciones estacionales, la experiencia del huésped se renueva continuamente con creatividad y atención al detalle.

Un ejemplo de ello son los próximos eventos inmersivos de vino que se celebrarán en agosto, en colaboración con la reconocida bodega sudafricana Glenelly Estate, que traerá la elegancia de Stellenbosch a las Maldivas. Tendrán lugar del 10 al 12 de agosto en RAAYA y del 14 al 16 de agosto en VARU. Estas experiencias, incluidas dentro de los planes todo incluido RAAYA Plan™ y VARU Plan™, serán gratuitas para los huéspedes con reserva previa.

Para los amantes de la alta cocina, Atmosphere Kanifushi sigue destacando, especialmente con su esperado festival anual Just Veg, que se celebra en octubre. Curado por el reconocido chef italiano Fabrizio, este vibrante evento eleva la cocina vegetariana a una experiencia verdaderamente gourmet.