a&o Hostels aumenta los huéspedes internacionales en el primer semestre de 2025

lunes 01 de septiembre de 2025 , 09:16h

La mayor cadena privada de albergues de Europa, a&o, registró 3,1 millones de pernoctaciones y un total de 1,4 millones de huéspedes en la primera mitad de 2025, con una ocupación del 73% (frente al 74,8% en el primer semestre de 2024) y unos ingresos totales de 116 millones de euros (frente a 110 millones en el mismo periodo de 2024).

Haciendo balance de los seis primeros meses del año, el fundador y director general de a&o, Oliver Winter, comentó: “Estamos notando cierta reticencia por parte de algunos huéspedes en lo que respecta a los precios de las habitaciones en la primera mitad del año. Sin embargo, la ocupación se mantiene estable, con un ligero descenso en las tarifas. En conjunto, somos muy optimistas.

“2025 está siendo un año de crecimiento para la empresa y nuestra expansión sigue ganando ritmo y fuerza. Es un periodo muy emocionante para nosotros y ya tenemos más aperturas internacionales en camino.”. Actualmente, a&o cuenta con 43 establecimientos en 30 ciudades de diez países europeos, siendo las incorporaciones más recientes el a&o Hostel Firenze Campo di Marte, inaugurado en febrero, y el a&o Hostel Milano Ca Granda en Italia.

La mayor tasa de ocupación, cercana al 80%, se alcanzó entre abril y junio. Los establecimientos más populares en Alemania fueron a&o Berlin Mitte, a&o Hamburg City y a&o Berlin Hauptbahnhof, mientras que a nivel internacional destacaron a&o Prague Rhea, a&o Vienna Hauptbahnhof y a&o Venice Mestre.

Cifras destacadas del primer semestre:

Principales mercados emisores de huéspedes: Alemania, Países Bajos y Reino Unido

53,9% de los huéspedes fueron nacionales (2024: 56,8%)

46,1% de los huéspedes fueron internacionales (2024: 43,2%)

Huéspedes del Reino Unido: 4,6% (2024: 4,1%); de EE. UU.: 4,3% (2024: 3,4%)

000 llamadas al centro de atención, 180.000 mensajes gestionados por IA

Ocupación de verano de hasta el 90%

Los récords anteriores de la compañía se alcanzaron en el mismo periodo del año pasado, en parte gracias a la Eurocopa 2024 y a los conciertos de Taylor Swift y Coldplay. “El turismo de eventos es cada vez más importante, pero también debemos ser atractivos en el día a día, fuera de estos grandes espectáculos públicos”, explicó Winter.

“Por eso ofrecemos camas desde 12 € la noche y hemos lanzado un 20% de descuento familiar en verano. Además, estamos viendo un fuerte crecimiento de la demanda a través de las tarifas para socios en el a&o Club, que ya cuenta con casi 300.000 miembros. Somos la marca europea para el viajero que cuida el precio, y eso no va a cambiar.”

IA en uso, estancias más cortas y reservas más espontáneas

La compañía está realizando varias inversiones en energías renovables y sistemas apoyados en IA para la planificación de la demanda en restauración y bebidas, el self-check-in y las llaves móviles. Estas medidas permiten mantener precios bajos y evitar incrementos innecesarios para los clientes: “La gente tiene menos dinero en el bolsillo y también notamos un cambio en el comportamiento del huésped”, explica Winter, que fundó a&o hace 25 años. “Un viaje de fin de semana muchas veces solo dura una noche. En lugar de llegar el viernes, ahora muchos llegan el sábado.” he added. En conjunto, la compañía prevé alcanzar los seis millones de pernoctaciones en todo 2025.

25º aniversario: “Un hotel en cada metrópoli turística”

En la segunda mitad de 2024, a&o sumó tres nuevas ubicaciones a su portafolio: Brighton, Amberes y Bruselas. El a&o Firenze Campo di Marte abrió en febrero de 2025 y Winter adelanta que habrá más: “Al menos dos establecimientos más abrirán sus puertas en 2025, y el número de camas disponibles en toda Europa superará con creces las 30.000.”

De cara a los próximos años, tras el 25º aniversario de a&o en 2025, Winter contó su objetivo: “Me gustaría contar con un establecimiento en funcionamiento en cada metrópoli turística de Europa y quizá incluso más allá.”