La modelo Abby Champion protagoniza la campaña otoño/invierno 2025 de ba&sh

ba&sh presenta su campaña "Swinging Paris", protagonizada por Abby Champion y capturada por Bryan Liston. Un homenaje al movimiento, la feminidad, la libertad y el espíritu de los años 60, plasmado en un armario pensado para la mujer moderna. La campaña también destaca el YouYou, el imprescindible de la temporada: un bolso nuevo y elegantemente desenfadado, diseñado para acompañarnos en nuestro día a día.

ABBY CHAMPION, NUESTRA MUSA LIBRE Y RADIANTE, RETRATADA POR BRYAN LISTON

Abby Champion se ha consolidado como una de las estrellas emergentes de la escena internacional de la moda. Con su encanto suave pero decidido, encarna a una nueva generación de mujeres inspiradoras. La esencia de una feminidad viva, elegante y enigmática. Hoy, la modelo es el rostro de la marca.

Esta elección refleja el deseo de las fundadoras de hablarles a todas las mujeres que se mueven, crean y viven intensamente: mujeres reales, únicas y vibrantes, tal como la campaña. "Swinging Paris" ha sido capturada por el fotógrafo estadounidense Bryan Liston, conocido por su estilo íntimo y cinematográfico. Su sello visual, que combina luz natural, sensualidad suave y estética sesentera, aporta a cada imagen un fuerte impacto emocional.

UN ARMARIO LIBRE, INSPIRADO EN LOS SWINGING SIXTIES

Para el otoño/invierno 2025, ba&sh ha concebido una colección inspirada en la energía de los Swinging Sixties, fusionada con la naturalidad de la vida cotidiana parisina. Una época comparable a una atmósfera entre Londres y París, donde se cruzaban íconos como Marianne Faithfull o Anita Pallenberg. Las siluetas se construyen sobre tejidos como el terciopelo, el cuero marrón, el ante o la gasa ligera; mientras que los volúmenes son estructurados y llenos de capas.

Esta temporada, para ba&sh, París vibra al ritmo del movimiento y la espontaneidad. Saint-Germain-des-Prés se convierte en un escenario cinematográfico, donde cada imagen refleja el espíritu libre y sofisticado de los años sesenta, presente en cada look de la nueva colección.

YOUYOU, EL BOLSO EMBLEMÁTICO DE LA TEMPORADA

La pieza estrella de la colección, el YouYou, redefine el espíritu del bolso tipo cubo con un diseño de elegancia informal. Flexible, generoso y pensado para adaptarse al día a día, encarna un nuevo enfoque del accesorio femenino. Con su diseño depurado, volumen estructurado y versatilidad (de mano, al hombro o cruzado), el YouYou se convierte en el compañero diario de madres, hermanas, amigas y mujeres. Fabricado con materiales nobles, está disponible en ante y cuero vintage. El cuero cuenta con la certificación Leather Working Group.