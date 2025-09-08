Fairmont Spa & Wellnes, el nuevo refugio de bienestar en Fairmont La Hacienda Costa del Sol

El Hotel Fairmont La Hacienda Costa del Sol, uno de los resorts más distinguidos de la Costa del Sol, ha abierto recientemente sus puertas y ahora presenta su nuevo y exclusivo spa: Fairmont Spa & Wellness, un espacio concebido para ofrecer una experiencia de bienestar única durante todo el año, en un entorno natural privilegiado.

Con más de 1.800 m² dedicados al relax, el Fairmont Spa & Wellness permite a sus huéspedes desconectar completamente. Gracias a su extensa carta de tratamientos, que combina tradiciones locales con técnicas innovadoras, este spa se posiciona como un refugio ideal para revitalizar cuerpo y mente.

Un nuevo concepto wellness

Con una decoración en tonos neutros y un diseño minimalista, que refleja la belleza de la Costa del Sol, el spa crea un ambiente sereno gracias a su iluminación cálida y texturas orgánicas. Este entorno invita al equilibrio y la calma, ofreciendo una gran variedad de tratamientos y experiencias diseñadas para el bienestar integral.

Entre sus opciones más destacadas se encuentran los Rituales Ancestrales, como el Hammam Journey y La Alquimia del Hammam, que fusionan técnicas tradicionales para proporcionar una experiencia única de relajación y rejuvenecimiento. A esta propuesta se suman exclusivos tratamientos faciales de la reconocida firma británica 111SKIN, como el Facial Reparador, el Facial Iluminador al Oro Rosa y el innovador Lifting Facial Celestial al Diamante Negro, que ofrecen resultados visibles sin necesidad de cirugía. Asimismo, la excelencia de Subtle Energies, marca internacional especializada en terapias holísticas de lujo, se refleja en opciones como el Facial Anti-edad Oro 24K y el Facial Bio-Holístico Avanzado, pensados para revitalizar y renovar la piel en profundidad. Por su parte, la prestigiosa firma francesa Bastien Gonzalez, referente mundial en el cuidado de manos y pies, completa la experiencia con tratamientos únicos que combinan bienestar, belleza y salud.

Fairmont Spa & Wellness combina un entorno natural inigualable con instalaciones de última generación.Entre sus espacios más destacados se encuentran las saunas y el hammam,ideales para una experiencia de relajación profunda y conexión con la naturaleza.Las piscinas de hidroterapia están diseñadas para favorecer una completa recuperación física y mental, aliviando el estrés y revitalizando el cuerpo.El spa cuenta además con cabinas de tratamientos, donde los huéspedes disfrutan de masajes y tratamientos exclusivos, adaptados a sus necesidades para garantizar el máximo confort.Un gimnasio completamente equipado, con vistas al Mediterráneo, convierte el ejercicio diario en un auténtico placer.Y para quienes buscan un momento de calma, las áreas de descanso y meditación, rodeadas de exuberantes jardines tropicales, son perfectas para desconectar y reconectar con uno mismo.

El exclusivo circuito termal, Fairmont Spa & Wellness ofrece un itinerario diseñado para revitalizar cuerpo y mente: desde la ducha de sensaciones y la sauna finlandesa, hasta el baño de vapor, la biosauna y la pileta de agua fría, cada estación aporta beneficios únicos de purificación, relajación y tonificación. La experiencia culmina en la sala de inhalación salina con tumbonas calientes, un espacio reparador que mejora la salud respiratoria y potencia la sensación de bienestar integral. En cuanto al recorrido por las piscinas de hidroterapia combina distintas experiencias acuáticas diseñadas para relajar, tonificar y revitalizar el cuerpo. Desde el jacuzzi de hidromasaje y la piscina de jets, que alivian la tensión muscular y mejoran la circulación, hasta la piscina de volcanes, con un masaje profundo a través de burbujas, cada espacio potencia la sensación de bienestar. La pileta de agua fría completa el itinerario, estimulando la circulación y aportando frescura tras las sesiones de calor.

Además, la nutrición es una aliada clave, ofreciendo así, como parte de su carta de servicios, asesoramiento profesional sobre hábitos saludables. También se organizan retiros wellness para fomentar la conexión con la naturaleza y el autocuidado.

Fairmont Spa & Wellness ofrece a sus socios diferentes membresías, pensadas para adaptarse a distintos estilos de vida y necesidades. Cada una incluye acceso a las instalaciones del spa, además de beneficios exclusivos y personalizados.La Membresía Ónix brinda acceso ilimitado durante 12 meses e incluye el uso del gimnasio, la zona hidrotermal, tratamientos exclusivos y una noche de estancia para el socio y un acompañante. La Membresía Ámbar, también válida durante un año, ofrece acceso completo junto con masajes, tratamientos faciales y descuentos especiales.Por su parte, la Membresía Zafiro permite disfrutar del spa durante nueve meses, con acceso ilimitado y descuentos en tratamientos personalizados. La Membresía Esmeralda, con una duración de seis meses, incluye beneficios en terapias regeneradoras y tratamientos de bienestar.Quienes buscan una opción a corto plazo pueden elegir la Membresía Amatista, válida por tres meses y enfocada en la relajación y la restauración de energía. Finalmente, la Membresía Selenita está pensada para una experiencia intensiva de un mes, con acceso completo a todos los beneficios del spa.

Cada membresía ofrece beneficios únicos, con precios que varían según la duración y los servicios incluidos, permitiendo crear una experiencia de relajación completamente personalizada.

Con la apertura de este spa, Fairmont La Hacienda Costa del Sol se consolida como un referente del lujo y el bienestar en la Costa del Sol. Más allá de sus impresionantes vistas al mar, el resort ofrece ahora una experiencia sensorial completa, con rituales personalizados y tratamientos exclusivos.

Este nuevo espacio wellness refuerza el compromiso Fairmont La Hacienda Costa del Sol con el bienestar integral, consolidándose como un líder en el sector hotelero de lujo, con el sello indiscutible de Fairmont, que garantiza una experiencia única y exclusiva.