El Victoria&Albert abrirá el primer centro expositivo permanente dedicado a David Bowie

No hay músico en el mundo que haya recogido mejor las tendencias de moda, musicales y artísticas a lo largo de su carrera.

Por eso, el museo británico Victoria&Albert (Londres) quiere dedicar un espacio permanente a la figura de David Bowie.

Incluirá más de 70.000 piezas de archivo, desde apuntes del músico hasta sus icónicos trajes de todas sus épocas (del glam rock de Ziggy Stardust a su alterego en Thin White Duke): instrumentos musicales, maquetas, utilería y escenografía que se utilizó en algunos de sus vídeos musicales...

La exhibición está comisariada por Nile Rodgers, músico y productor de Bowie.

El V&A alberga una colección única de fotografías de David Bowie, arte de portadas de álbumes y memorabilia, que documenta el proceso creativo de uno de los intérpretes más pioneros e influyentes de los tiempos modernos.

Rastreando el cambiante estilo de Bowie y su sostenida reinvención a lo largo de cinco décadas, los puntos destacados incluyen la obra de arte del álbum Diamond Dogs, fotografías icónicas de Kevin Cummins y Terry O’Neill, y un diseño escenográfico para la exitosa gira Serious Moonlight de Bowie.

La colección presenta varias colaboraciones con artistas y diseñadores, demostrando cómo el trabajo de Bowie fue influenciado por y también influyó en movimientos más amplios en el arte, el diseño, el teatro y la cultura contemporánea.