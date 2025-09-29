Pierre & Vacances se suma a la celebración del Día Mundial del Turismo

lunes 29 de septiembre de 2025 , 08:36h

Pierre & Vacances, grupo europeo de apartamentos vacacionales, hoteles y resorts, celebra el Día Mundial del Turismo con un mensaje de gratitud y compromiso hacia todos los viajeros que eligen vivir experiencias memorables en sus establecimientos.

La compañía refuerza su posicionamiento como una marca cercana, sostenible y orientada al bienestar, acompañando a cada huésped desde el momento de la reserva hasta el “hasta pronto” del check-out. Familias, viajeros corporativos y mascotas, que también merecen descubrir nuevos rincones, forman parte de esta gran comunidad que confía en Pierre & Vacances para disfrutar de estancias únicas.

Turismo consciente y responsable

Esta celebración es una oportunidad para agradecer la confianza depositada por los huéspedes y reconocer el esfuerzo del equipo humano que da vida a cada experiencia. Gracias a su dedicación, Pierre & Vacances mejora constantemente sus servicios, garantizando una hospitalidad cálida, personalizada y en armonía con el entorno.

El respeto por el medio ambiente es uno de los pilares de la compañía, que apuesta por un turismo responsable y sostenible. Actualmente, 26 de sus establecimientos (entre hoteles y apartamentos) cuentan con la certificación Biosphere Sustainable o están en proceso de obtenerla, con el objetivo de extender esta acreditación al resto de los alojamientos.

Las iniciativas de Pierre & Vacances varían según el destino, pero todas se financian con la reserva para inversiones socialmente responsables con la que cuenta la compañía en el marco de su plan estratégico y comparten el mismo objetivo: reducir el impacto ambiental y favorecer un turismo sostenible. Desde la incorporación de vegetación en los complejos para mitigar los efectos de calor, hasta la instalación de paneles solares en varios hoteles de la Costa Brava y Menorca, pasando por huertos propios como el de Bonavista de Bonmont.

Además, la innovación tecnológica también juega un papel clave. Con la plataforma digital Notre Guide, los huéspedes acceden a información de servicios, actividades y experiencias locales directamente desde sus dispositivos, reduciendo así el uso de papel y favoreciendo un turismo más responsable.

Destinos para todos los estilos de viajes

Pierre & Vacances invita a redescubrir sus alojamientos, concebidos para que cada estancia sea un recuerdo inolvidable:

Escapadas urbanas

Apartamentos Barcelona Sants: apartamentos equipados, pet friendly y cerca del centro, con acceso a una variada oferta cultural, gastronómica y de ocio.

Hotel Granada: clima cálido, patrimonio histórico y museos, para una experiencia cultural completa.

Hotel Pirineos Figueres: ideal para familias y amantes del arte, cerca del universo Dalí y con un restaurante mediterráneo tradicional.

Apartamentos Madrid Eurobuilding: 2 en el distrito financiero, perfectos para viajeros de negocios y escapadas urbanas con actividades y eventos.

Escapadas a la Costa

Hotel Monterrey Roses: a pie de playa en la Costa Brava, para descubrir paisajes y gastronomía local.

Apartamentos Empuriabrava Marina: un enclave único entre canales, perfecto para familias que buscan desconexión.

Hotel Salou Sunset: cercano a la playa y a parques temáticos como Port Aventura, ideal para familias y viajes con mascotas.

Un compromiso que invita a volver

En el Día Mundial del Turismo, Pierre & Vacances reafirma su deseo de seguir formando parte de las aventuras de sus huéspedes, invitándolos a elegir de nuevo sus alojamientos para continuar creando recuerdos en destinos llenos de historia, cultura y naturaleza.

Con una mirada sostenible, un servicio atento y la calidez de un equipo que hace sentir a cada viajero como en casa, Pierre & Vacances celebra el viaje como una experiencia que une, inspira y conecta. Y lo hace invitando a cada visitante a ser parte activa del cambio: alojarse en un establecimiento con certificación Biosphere significa disfrutar de la misma calidad y confort de siempre, mientras se apoya la economía local y se contribuye a un turismo más consciente y respetuoso con el planeta.