a&o Hostels adquiere su primer hotel en Londres: el antiguo DoubleTree by Hilton

El nuevo a&o London Docklands Riverside, la primera propiedad de la compañía en Londres.

El mayor grupo de albergues privados de Europa, a&o Hostels, adquiere el antiguo DoubleTree by Hilton Docklands Riverside para marcar su primera apertura en Londres.

La mayor cadena de albergues independientes de Europa, a&o Hostels, ha anunciado la adquisición emblemática del antiguo DoubleTree by Hilton, Docklands Riverside, lo que marca la apertura de su primera propiedad en Londres y la tercera en el Reino Unido. El nuevo a&o London Docklands Riverside funcionará como hotel, demostrando la expansión del grupo de albergues en la industria hotelera. El nuevo establecimiento abrirá oficialmente bajo la bandera de a&o en noviembre, con reservas ya disponibles a través de los canales oficiales de a&o.

El antiguo edificio portuario del siglo XVII está situado justo enfrente de Canary Wharf, a orillas del Támesis en el distrito de Southwark. El inmueble cuenta con su propio embarcadero, y a&o Hostels ofrecerá acceso gratuito a los huéspedes a un servicio de barco eléctrico hacia y desde Canary Wharf, lo que permitirá un acceso fácil a Tower Bridge, el Palacio de Buckingham y otros lugares. a&o London Docklands Riverside también se encuentra a menos de una milla a pie de la estación de metro de Canary Wharf, que ofrece una gran conectividad mediante la Elizabeth Line.

Con 500 habitaciones y 2.100 camas, el nuevo a&o London Docklands Riverside también será objeto de una renovación gradual con una inversión de 21 millones de libras (aprox. 25 millones de euros), mientras permanece abierto para los huéspedes durante todo el proceso. Las partes han acordado no revelar el precio de compra.

Londres es uno de los centros comerciales, financieros y culturales más importantes del mundo, con una abundancia de atracciones diversas como la Torre de Londres y el Palacio de Westminster, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. La adquisición del hotel demuestra el crecimiento estratégico del grupo, siendo Londres la tercera ubicación en el Reino Unido, después de Edimburgo y Brighton.

Al anunciar la operación, el fundador y CEO de a&o Hostels, Oliver Winter, declaró:

"Londres es simplemente una ciudad que hay que experimentar. Representa una historia profunda, una energía intensa y un internacionalismo increíble que rara vez se encuentra en otros lugares. La apertura de nuestra primera sede aquí es una verdadera declaración para a&o, como destino líder para viajeros, familias, grupos escolares y grupos de amigos. Estaba en lo más alto de nuestra lista, ya que buscamos ofrecer alojamiento basado en el valor a jóvenes viajeros, grupos, familias y huéspedes individuales en una ciudad que de otro modo resulta cara.”

"Esta adquisición es el resultado de un proceso de selección intensivo y deliberado. Señala que a&o está presente al más alto nivel: en las mejores ciudades de Europa, con socios sólidos y un claro enfoque en un crecimiento sostenible," añadió.

a&o London - lo más destacado de un vistazo

A partir de enero de 2026, los tres complejos del edificio portuario original del siglo XVII serán transformados y modernizados de forma gradual mientras continúan las operaciones. La inversión asciende a aproximadamente 21 millones de libras, o 25 millones de euros.

Lo más destacado de la nueva sede de a&o incluye:

Luz natural y baño privado en cada habitación. Cada habitación contará con luz natural y un baño privado.

Barco eléctrico por el río. Funcionando entre Canary Wharf, el barco transportará gratuitamente a los huéspedes de a&o cada diez minutos.

Categorías y mezcla de huéspedes. Una variedad de habitaciones dobles, familiares y múltiples atenderá a una base diversa de clientes.

A menos de una milla a pie de la estación de metro de Canary Wharf con acceso a la Elizabeth Line y la Jubilee Line, que también ofrecen conexión a atracciones emblemáticas como el Palacio de Buckingham y el Big Ben.

A 30 minutos del aeropuerto London City.

Bar junto al río con vistas inigualables al perfil urbano de la ciudad, para que los huéspedes se relajen.

Aparcamiento subterráneo. Aproximadamente 50 plazas en el estacionamiento subterráneo permiten a los clientes contar con opciones de viaje flexibles hacia la ciudad.

a&o ahora con 44 ubicaciones y millones invertidos en crecimiento

Junto con los propietarios StepStone Group y Proprium Capital Partners, a&o Hostels anunció un presupuesto de 500 millones de euros para la expansión, conversión y modernización de sus propiedades, a llevarse a cabo a partir de la primavera de 2024. La empresa con sede en Berlín ha asegurado seis nuevas ubicaciones, incluida Milán. Otras ciudades objetivo son Glasgow, Dublín, Mánchester, París, Madrid y Lisboa.

La compañía fue fundada en el año 2000 por Oliver Winter y, con la apertura de a&o London, el número de ubicaciones asciende a 44 propiedades en 30 ciudades y diez países europeos, con un total de unas 30.000 camas. Los grupos principales a los que se dirige incluyen familias (15 %), grupos escolares (38 %), clubes, así como viajeros individuales de ciudad.

En 2024, a&o Hostels registró 2,8 millones de huéspedes y 6,2 millones de pernoctaciones. Según cifras preliminares, más de 1,15 millones de huéspedes ya han elegido a&o en 2025, con alrededor de 2,6 millones de pernoctaciones en el período comprendido entre enero y mayo.