Brand USA lanza la campaña “America the Beautiful” durante Travel Week U.K. & Europe

miércoles 22 de octubre de 2025 , 08:44h

Brand USA, la organización de marketing de destinos de los Estados Unidos lanzó ayer America the Beautiful, una campaña y plataforma global dedicada al turismo, que representa la iniciativa promocional más ambiciosa de la entidad hasta la fecha.

La campaña debuta durante la Brand USA Travel Week U.K. and Europe, que celebra este año su séptima edición y conecta destinos estadounidenses con los principales compradores y medios internacionales de 20 países. El anuncio llega en un momento en que los viajes internacionales continúan generando un impacto económico significativo. De enero a julio, las exportaciones de viajes y turismo alcanzaron los 147 mil millones de dólares, un aumento del 2 % interanual. Se prevé que ese gasto genere aproximadamente 39,6 mil millones de dólares en ingresos fiscales federales al cierre del año, apoye millones de empleos estadounidenses y contribuya a un impacto económico total de 551 mil millones de dólares en 2025. La campaña se ha programado estratégicamente para aprovechar ese impulso y acelerar el crecimiento de cara a 2026, un año histórico marcado por la Copa Mundial de la FIFA, el 250.º aniversario de los Estados Unidos y el centenario de la Ruta 66.

“Estados Unidos sigue siendo el principal destino internacional para los viajes de ocio de larga distancia en el mundo, lo que refleja el atractivo perdurable de nuestros destinos variados y experiencias únicas”, señaló Fred Dixon, presidente y director ejecutivo de Brand USA. “Con America the Beautiful, ofrecemos una nueva invitación para explorar EE. UU. de maneras frescas y emocionantes. Mientras miramos hacia 2026 y la década de eventos que se avecina, seguimos enfocados en maximizar las oportunidades del turismo internacional para impulsar el impacto económico y el crecimiento del empleo, al tiempo que invitamos al mundo a celebrar los 250 años de America the Beautiful.”

AMERICA THE BEAUTIFUL

America The Beautiful marca un nuevo capítulo en el enfoque global de marketing de Brand USA. Esta plataforma, que abarca a toda la organización, reúne todas las facetas de la marca bajo una visión estratégica unificada para responder a este momento. Está diseñada para destacar entre el ruido y volver a conectar a los viajeros con lo que realmente aman de Estados Unidos. Cambia el enfoque del producto a las personas, recordándole al mundo que lo que distingue a EE. UU. no son solo los lugares que visitar, sino las personas que conocer, y las historias, la cultura y las experiencias únicas que se comparten en el camino.

“America the Beautiful cuenta la historia de Estados Unidos de una manera más grande, audaz y hermosa que nunca, equilibrando el poder del lugar con la profundidad de la conexión humana”, dijo Leah Chandler, directora de marketing de Brand USA. “Cada elemento, desde la narración creativa hasta las herramientas de planificación impulsadas por IA, está diseñado para inspirar a los viajeros a ver a Estados Unidos de nuevas maneras y convertir esa inspiración en acción. No estamos pidiendo que la gente simplemente visite América; los estamos invitando a sentirla, saborearla y llevarse a casa, experiencias que se conviertan en recuerdos esenciales.”

Las investigaciones realizadas en 10 mercados globales muestran que la campaña está resonando con los viajeros. Pruebas rigurosas revelaron un fuerte atractivo emocional y una amplia relevancia del lema America the Beautiful, con un 72 % de respuestas positivas y un 67 % que manifestó un mayor deseo de visitar Estados Unidos.

La campaña se desplegará a través de televisión conectada, streaming, publicidad exterior, medios digitales y redes sociales en nueve mercados prioritarios (Argentina, Australia, Brasil, India, Irlanda, Japón, México, Corea del Sur y Reino Unido), identificados mediante análisis basados en datos sobre intención de viaje, tendencias económicas y sentimiento del consumidor. Los mensajes dirigidos buscarán atraer a viajeros seguros y curiosos, interesados en escapadas en la naturaleza, momentos familiares auténticos, experiencias de lujo y artes y cultura inmersivas. La campaña cobrará vida con cuatro anuncios en video que destacan los grandes espacios al aire libre, los viajes en familia y los viajes de lujo.

Como complemento al lanzamiento creativo, AmericaTheBeautiful.com, es un nuevo centro impulsado por IA, desarrollado con tecnología Mindtrip. Disponible en ocho idiomas, el portal ofrece recomendaciones personalizadas, mapas interactivos y herramientas para crear itinerarios, lo que facilita más que nunca la planificación y ayuda a los viajeros a conectar los grandes puntos de entrada con los destinos regionales en todo Estados Unidos.

En conjunto, estos elementos conforman un esfuerzo integral que unifica los programas de marketing con socios, las iniciativas comerciales de viajes y las acciones de medios ganados de Brand USA en sus principales mercados internacionales, maximizando el alcance y el impacto de America the Beautiful.

BRAND USA TRAVEL WEEK IMPULSA LOS VIAJES INTERNACIONALES

Brand USA Travel Week se ha convertido en una piedra angular de la estrategia internacional de relaciones comerciales y mediáticas de Brand USA. El evento de este año, presentado por las aerolíneas socias de Atlantic Joint Business (British Airways, American Airlines, Finnair, Aer Lingus, Iberia y Level), reúne a casi 900 delegados de los sectores de comercio, medios, proveedores y destinos durante cuatro días de reuniones de negocios seleccionadas, debates de liderazgo y sesiones educativas.

“El éxito de Brand USA Travel Week U.K. and Europe ha establecido una base sólida para su expansión global. Nos entusiasma llevar esta plataforma de alto impacto a nuevas regiones y fortalecer las relaciones con socios del sector de viajes y medios en todo el mundo”, señaló Fred Dixon.

Brand USA Travel Week India (18–23 de enero de 2026) y Brand USA Travel Week South America (16–20 de marzo de 2026) serán eventos clave en mercados con gran potencial de crecimiento en viajes hacia Estados Unidos.

Colm Lacy, director comercial de British Airways, comentó: “Nos enorgullece apoyar la Brand USA Travel Week de este año junto con nuestros socios de Atlantic Joint Business. Con más de 27 destinos en EE. UU. dentro de nuestra red de rutas, nuestros vuelos transatlánticos siguen siendo los favoritos de nuestros clientes. Sabemos cuánto valoran la variedad que ofrece el país, por lo que nuestra colaboración con Brand USA es fundamental para difundir todo lo que Estados Unidos tiene para ofrecer: desde ciudades de clase mundial hasta paisajes naturales espectaculares.”

Los patrocinadores adicionales de Brand USA Travel Week U.K. & Europe 2025 incluyen a Adara, Expedia Group, Atlas Obscura, Miles Partnership, Warner Bros. Discovery, MMGY Global, Broadway Inbound y Tourism Cares.

NOVEDADES EN AMERICA THE BEAUTIFUL

Además de los hitos históricos del próximo año, los viajeros encontrarán nuevas atracciones, aperturas únicas de hoteles y experiencias del destino que se lanzarán en todo el país. Coincidiendo con Brand USA Travel Week U.K. & Europe, la organización publica su más reciente actualización “What’s New in the USA”, disponible aquí.

A partir de abril de 2026, British Airways inaugurará una nueva ruta entre Londres y St. Louis, mientras que Aer Lingus lanzará vuelos desde Dublín a Raleigh-Durham. En el noroeste del Pacífico, tanto Alaska Airlines como Delta Air Lines añadirán vuelos directos desde Roma a Seattle a partir de mayo. Por su parte, United Airlines ampliará su servicio a Newark, incorporando nuevos vuelos desde Bari, Glasgow y Santiago de Compostela, también desde mayo.

Estos desarrollos ofrecen más razones que nunca para que los visitantes internacionales exploren Estados Unidos, ahora, en 2026 y en los próximos años.