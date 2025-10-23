Islandia Tours lanza su nueva campaña Fly & Drive para disfrutar del invierno islandés

jueves 23 de octubre de 2025 , 09:18h

El touroperador Islandia Tours, que forma parte de Grupo Island Tours, ha lanzado su nueva campaña de viajes fly & drive por Islandia para la temporada de invierno, una oportunidad única de descubrir los paisajes más impresionantes del país nórdico al ritmo de cada viajero.

Esta programación se basa en rutas de cuatro a ocho días de duración, desde solo 1.025 euros por persona, que incluye vuelos directos, alojamientos con desayuno y alquiler de coche con seguro y kilometraje ilimitado.

Además, como regalo especial, cada reserva incluye una excursión en barco para ver auroras boreales desde la costa islandesa.

La flexibilidad del formato fly & drive permite a los viajeros recorrer Islandia con total libertad, disfrutando tanto de la naturaleza salvaje como de la comodidad de descubrir la isla a su aire, diseñando el itinerario a su gusto.

Islandia Tours dispone de salidas diarias hasta el 27 de abril de 2026, coincidiendo así con la mejor época para presenciar uno de los fenómenos naturales más fascinantes del mundo: la aurora boreal.

Con el fin de facilitar el acceso a todos los viajeros, la mayorista ofrece opciones de pago flexibles.

Toda la información de esta campaña puede consultarse a través de la página web de Islandia Tours.