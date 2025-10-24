Plan de Halloween bajo las sábanas con Pink Flamingos & The Cherry Lovers y Los Placeres de Lola

viernes 24 de octubre de 2025 , 08:10h

La oscuridad, los disfraces, el juego, la fantasía, la identidad, las barreras que se rompen… Halloween también ofrece un sinfín de oportunidades para el erotismo.

Lo saben en Los Placeres de Lola (Madrid), una boutique erótica ya icónica y muy activista de Lavapiés, que nos anima a empoderarnos sexualmente. Porque durante mucho tiempo el placer y autoplacer han sido tabúes, pero cada vez hay menos miedo. Y eso hay que celebrarlo.

En este Halloween, el viernes 31 de octubre, Los Placeres de Lola nos invita a una particular cita íntima:

- A las 18.30 hs, regirán las normas del consultorio sin miedo, en el que se podrán hacer consultas sobre placer y autoplacer de cinco minutos de duración con nuestras compañeras.

- A las 19:30 hs, breve concierto acústico de Pink Flamingos and The Cherry Lovers, en el que esta banda presentará su nuevo single, Stay in My Bed. Las personas que vengan a este breve concierto recibirán un pequeño obsequio.

Sobre Stay in My Bed y Pink Flamingos and The Cherry Lovers

Desde hace unos días está disponible en plataformas Stay in My Bed, el nuevo single de la banda madrileña Pink Flamingos & The Cherry Lovers, y este viernes 3 de octubre, a las 18.30hs, lo presentarán en acústico en la tienda erótica Los Placeres de Lola (Dr. Fourquet, 34, Madrid), con entrada libre hasta completar aforo. Es una invitación clara y directa a vivir el deseo sin filtros. Un himno al deseo, la pasión, la nocturnidad.

Stay in My Bed mezcla bases electrónicas y guitarras eléctricas con un solo arrollador y arreglos de teclados y sintetizadores. El resultado, una pieza juguetona, descarada, tan bailable como intensa, pensada para conquistar tanto la pista de baile como la intimidad de los auriculares. Nos anima a quedarnos y a dejarnos llevar. La repetición del estribillo se convierte en un mantra hipnótico que refleja la urgencia y la complicidad de una noche que nadie quiere que termine.

Su letra oscila entre lo sensual y lo lúdico: “Taking our time, it’s pleasure time”, dice. “I wanna lose control”. Revela la necesidad de liberarse de ataduras. Un mensaje que encaja a la perfección con el pulso electrónico de la producción y con la descarga de adrenalina que aporta la guitarra eléctrica en su clímax.

Pink Flamingos & The Cherry Lovers son una formación madrileña que combina funk, soul y electropop con una energía desbordante. En poco tiempo se han hecho un hueco en festivales y concursos nacionales, destacando por su puesta en escena vibrante y su capacidad para hacer bailar a cualquier público.

Con “Stay in My Bed”, Pink Flamingos & The Cherry Lovers llevan su sonido a un terreno más electrónico y nocturno, sin perder la fuerza instrumental que les caracteriza. Es un tema que habla de deseo, de perder el control y de disfrutar la vida en su intensidad más pura, con una producción capaz de hacer vibrar tanto a los amantes del funk como a quienes buscan la energía de la música de club.