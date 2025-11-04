Isa Restaurant & Cocktail Bar, el toque asiático de la Navidad en el Four Seasons Madrid

En pleno corazón de Madrid, bajo las imponentes bóvedas del Four Seasons Hotel Madrid, se esconde un secreto que brilla con luz propia cuando llega la Navidad. Su nombre es Isa Restaurant & Cocktail Bar, un espacio que ha conquistado a los amantes de la alta gastronomía, la coctelería creativa y las experiencias sensoriales únicas. Este diciembre, Isa se viste de gala para ofrecer una temporada festiva donde la fusión asiática, el arte culinario y el ritmo de la música en vivo convierten cada noche en una celebración.

Los nuevos menús navideños y la experiencia Isa invitan a sumergirse en un universo elegante, vibrante y lleno de matices. La propuesta combina el refinamiento característico del Four Seasons Hotel Madrid con la esencia cosmopolita y contemporánea de Isa Restaurant & Cocktail Bar. Platos inspirados en la cocina asiática, cócteles de autor y una ambientación sofisticada hacen de este espacio uno de los lugares imprescindibles de la capital para celebrar las fiestas con estilo y sabor.

La esencia de Isa: el arte de celebrar con sabor

Desde su apertura en 2022, Isa Restaurant & Cocktail Bar se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la escena gastronómica madrileña. No es un restaurante más, sino un concepto que fusiona alta cocina de inspiración asiática, mixología de vanguardia y una cuidada propuesta de entretenimiento en vivo, todo ello en un espacio de estética envolvente y contemporánea.

Su nombre rinde homenaje a la tradición japonesa, evocando serenidad y equilibrio, pero su espíritu es plenamente global: una mezcla entre sofisticación oriental y energía cosmopolita, donde cada detalle —desde la presentación de los platos hasta la iluminación o la música— contribuye a crear una experiencia multisensorial única.

El diseño del espacio refuerza esta identidad. Luces tamizadas, materiales nobles, texturas cálidas y una barra circular icónica conforman un escenario que invita a quedarse, conversar y dejarse llevar por el ambiente. Las notas del DJ se entrelazan con el tintinear de las copas y los aromas de la cocina abierta, mientras los bartenders despliegan su arte con la precisión de un ritual. En Isa, cada velada se convierte en una celebración del gusto, el ritmo y la elegancia —un destino imprescindible para quienes buscan disfrutar de la noche madrileña con un toque diferente y sofisticado.

Una Navidad que sabe a Asia

Esta Navidad, Isa Restaurant & Cocktail Bar transforma sus noches en una experiencia gastronómica con alma asiática y el inconfundible sello del Four Seasons Madrid.

Del 27 de noviembre al 6 de enero, Isa Restaurant & Cocktail Bar celebra la Navidad con una programación especial que convierte cada noche en un auténtico viaje gastronómico y sensorial. Durante estas semanas, el espacio del Four Seasons Hotel Madrid se viste de fiesta sin perder su elegancia habitual, combinando la calidez de la temporada con su inconfundible espíritu cosmopolita.

Sus tres menús insignia —Viaje por Asia, Fuyuka y Oishii— son una oda a la cocina oriental reinterpretada desde la técnica, la creatividad y el refinamiento de la alta gastronomía. En cada propuesta, los sabores cruzan fronteras: del minimalismo japonés al exotismo tailandés, con guiños a la tradición coreana y referencias al vibrante street food de Hong Kong. Una experiencia que despierta los sentidos y celebra la diversidad culinaria del continente asiático con un toque contemporáneo.

Para quienes buscan un ambiente aún más exclusivo, Isa propone su Red Room, un espacio privado diseñado para grupos reducidos, donde la intimidad y el servicio personalizado marcan la diferencia. Con una atmósfera sofisticada, menús a medida y una atención minuciosa en cada detalle, este rincón se convierte en el escenario perfecto para cenas de empresa, encuentros entre amigos o celebraciones familiares que desean un sello de distinción.

Nochebuena, Nochevieja y un Drunch de Año Nuevo con firma Isa

El 24 de diciembre, Isa propone una Nochebuena con esencia japonesa, un menú que aúna técnica, emoción y estética. Cada plato es una pequeña obra de arte:

Ostra Sorlut nº2 con ponzu de fruta de la pasión

Usuzukuri de vieira con caviar y sal de cecina de wagyu

Pargo kobujime con emulsión de shiso

Y un postre delicado que combina mandarina, té blanco y flor de azahar.

La velada, amenizada con música en directo, invita a celebrar la Navidad con una mirada distinta, elegante y sensual.

El día de Navidad, el restaurante mantiene su carta habitual, una opción ideal para quienes prefieren un ambiente más relajado sin renunciar a la calidad y la originalidad que definen a Isa.

Y cuando llega el 31 de diciembre, el espacio se transforma en el escenario de una noche irrepetible. La Cena de Nochevieja reúne ingredientes de lujo y matices asiáticos:

Usuzukuri de carabinero con trilogía de caviar

Solomillo de wagyu con demi-glace coreana

Y un postre de chocolate negro, umeshu y frambuesa ácida que pone el broche dulce al año.

La noche culmina con espectáculo, brindis con champán, las tradicionales uvas y un after party hasta las 4:00 de la madrugada, con DJ, actuaciones en directo y servicio de botella.

Para dar la bienvenida al nuevo año, el 1 de enero, Isa presenta su Drunch de Año Nuevo, una propuesta que fusiona el brunch y la cena en un formato original, pensado para disfrutar sin prisas, entre cócteles, música envolvente y la calidez del ambiente. Una cita para saborear el comienzo de 2026 con calma, placer y estilo.

La coctelería: arte líquido en movimiento

Uno de los grandes pilares de Isa es su coctelería de autor, dirigida por el reconocido bartender Miguel Pérez, que ha convertido la barra en un laboratorio de creatividad. Sus combinaciones exploran texturas, aromas y contrastes que sorprenden tanto a expertos como a curiosos.

Cada cóctel está pensado como una prolongación del menú: sabores equilibrados, una presentación impecable y una narrativa que invita a vivir una experiencia multisensorial.

Desde los clásicos reinterpretados hasta las propuestas más vanguardistas, la carta líquida de Isa se disfruta tanto en la barra como en los sofás del lounge o en su elegante terraza interior.

La elegancia Four Seasons

Isa Restaurant & Cocktail Bar forma parte de la exclusiva oferta gastronómica del Four Seasons Hotel Madrid, inaugurado en 2020 dentro del complejo Canalejas. Este hotel ha redefinido el lujo urbano de la capital, con un concepto que combina historia, arte y modernidad.

Entre sus joyas, destacan la Dani Brasserie de Dani García en la azotea y, en la primera planta, Isa: la expresión más contemporánea del espíritu Four Seasons.

Aquí, la excelencia del servicio se une a la pasión por el detalle, ofreciendo una experiencia donde la hospitalidad y la creatividad dialogan a la perfección. Cada visita a Isa es una inmersión en un universo de sensaciones: una invitación a detener el tiempo, celebrar la vida y rendirse al placer del instante.

Isa se ha consolidado como uno de los epicentros de la Navidad madrileña. Porque aquí no se trata solo de comer o beber: Isa es un viaje sensorial, una celebración del sabor, la música, la belleza y la hospitalidad. Cada noche se convierte en una experiencia que trasciende la gastronomía, donde la energía del lugar, su cuidada ambientación y su propuesta culinaria se unen para crear momentos memorables. Una cita imprescindible para quienes buscan algo más que una cena… una historia que se vive con todos los sentidos.