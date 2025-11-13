OMODA & JAECOO presentan en España el ‘OJ Premiere Day’

jueves 13 de noviembre de 2025 , 08:30h

El próximo 19 de noviembre OMODA & JAECOO transformará la forma en la que se presentan las novedades del automóvil en los concesionarios. Esta compañía estrena su primer ‘OMODA & JAECOO Premiere Day’, una innovadora puesta en escena que se realizará en 60 concesionarios de forma simultánea en horario de 19 a 22 horas.

Este acontecimiento inédito en el sector nace con la intención de convertir cada lanzamiento de la marca en una experiencia única, marcando un antes y un después en la forma de presentar novedades al mercado.

“OMODA & JAECOO Premiere Day significa estreno, una primera vez y esto es exactamente lo que buscamos en la marca: que nuestros clientes, amigos de OMODA & JAECOO y medios de comunicación sean los protagonistas de un momento inolvidable, una experiencia que deje huella”, señala Francesco Colonnese, vicepresidente de OMODA & JAECOO España.

“No se trata solo de mostrar coches, sino de generar emociones, con música en directo, actividades interactivas y sorpresas que conecten con la comunidad OMODA & JAECOO. Queremos que cada lanzamiento sea una celebración, una experiencia que acerque la marca a nuestros clientes y seguidores”, continúa este directivo.

El OMODA 5 SHS-H y JAECOO 5, primeros protagonistas

Este concepto innovador, que tiene su primer capítulo el próximo 19 de noviembre, comienza con la presentación de dos novedades llamadas a convertirse en protagonistas del mercado: el OMODA 5 SHS-H, un SUV híbrido que con sus 224 CV y etiqueta ECO combina eficiencia, tecnología avanzada y diseño futurista. Junto a él, también estará el JAECOO 5, un modelo versátil y sostenible que responde a las nuevas tendencias de movilidad, pensado para quienes buscan experiencias ‘outdoor’ y un estilo de vida pet-friendly. Ambos representan la visión de la marca: ofrecer soluciones que integren conectividad, seguridad y diseño premium.

Celebración de 30.000 clientes

En este ‘OMODA & JAECOO Premiere Day’ también será la ocasión para celebrar un logro histórico: la compañía alcanza los 30.000 clientes en España en menos de dos años. Por ello, cada concesionario realizará una entrega simbólica a un cliente especial, acompañado de acciones exclusivas y contenido audiovisual que refleje la cercanía y el compromiso de la marca con su comunidad.

El evento se desarrollará en tres fases: una etapa previa con contenidos en redes sociales y streaming en TikTok, la presentación presencial en cada concesionario con actividades interactivas, música en directo y experiencias exclusivas, y una fase posterior en la que se compartirá todo el contenido generado para amplificar su impacto en medios y plataformas digitales. Como sorpresa final, se mostrará por primera vez el espectacular OMODA 9 SHS negro mate, anticipando la campaña especial de Black Friday.