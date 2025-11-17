Sport Hotel Hermitage & Spa, en Andorra, despliega su programa de Navidad más brillante y familiar

lunes 17 de noviembre de 2025 , 10:15h

Sport Hotel Hermitage & Spa, en Andorra, se viste con sus mejores galas para ofrecer una Navidad de alta montaña donde cobra vida la magia de estas fechas tan señaladas y se funde con el lujo más exquisito y el máximo confort. Esta temporada festiva, el resort ha diseñado un programa de experiencias únicas para toda la familia que convierten cada momento en un recuerdo inolvidable, desde la ilusión de los más pequeños hasta las celebraciones más sibaritas y exclusivas para los adultos.

La Navidad en el Sport Hotel Hermitage & Spa está marcada por la ilusión. Como es tradición, el mismísimo Papá Noel llegará en su trineo tirado por perros el día de Nochebuena, el 24 de diciembre, deslizándose desde las cumbres pirenaicas hasta el hotel, para reunirse con los niños y entregarles sus regalos en un encuentro lleno de villancicos y chocolate caliente en la sala Valira.

Como novedad este año, entre el 5 y el 19 de diciembre, la magia dará comienzo antes de las fiestas, pues los niños que se alojen en el hotel tendrán la oportunidad única de entregar personalmente su carta a Papá Noel. Con reserva previa, un auténtico elfo del Polo Norte pasará a recogerles por sus habitaciones para guiarlos en esta misión especial hasta llevarlos en presencia del guardián de sus ilusiones, creando un momento de fantasía que anticipa la Nochebuena. Esta experiencia se complementa con el completo programa de actividades navideñas del Kids Club del hotel.

Gala legendaria con gastronomía navideña fiel a la tradición

Durante las fechas clave de las fiestas, los restaurantes del hotel capturan el espíritu de la temporada. La noche del 24 y el 25 (Navidad) y 26 de diciembre (San Esteban) al mediodía, los comensales podrán degustar platos típicos navideños a través de una exclusiva carta de sugerencias disponible en el restaurante Sol i Neu y en el Tradició Grill, permitiendo disfrutar de los sabores tradicionales con el toque de excelencia del resort.

El momento culmen de las fiestas será, una vez más, la legendaria y exclusiva Gala de Nochevieja. Repartida por las lujosas estancias del resort, la velada comenzará con un espectacular cóctel que incluirá delicias como caviar, jamón ibérico, ostras y finger food japonés, creadas por el equipo gastronómico del hotel, comandado por el chef Jordi Grau. Tras el cóctel, se servirá una cena exquisita maridada con los mejores vinos y champagne. Después de las uvas, la fiesta continuará con música en directo y baile para recibir el 2025 con todo el glamour y diversión.

Como ya viene siendo tradición, el hotel elabora sus propios dulces artesanales que estarán a disposición de los huéspedes desde finales de noviembre con creaciones como Pecan pie, con caramelo, nueces pecanas y gianduja de galletas con un toque de especias; Macadamia pie, con nueces de macadamia, cremoso de vainilla y nueces de macadamia caramelizadas con un punto de sal; Herminicker, de caramelo untuoso de cacahuete, praliné de cacahuete y kikos, gianduja de crema de cacahuete y chocolate blanco, o Hermi Ferrero con texturas de pistacho, todas hechas en casa, gianduja crujiente, ganache y caramelo de pistacho. Y para los más pequeños y golosos el hotel mantiene creaciones como Turreo, la galleta Oreo hecha turrón y Príncipe, la galleta príncipe hecha turrón. Tal es la expectación creada en Andorra con estos dulces que se podrán adquirir con reserva previa.

Para completar la experiencia de lujo, el espectacular spa del resort presenta una carta de tratamientos de invierno, diseñados específicamente para revitalizar cuerpo y mente en la estación más fría, ofreciendo un remanso de paz y bienestar.

Una experiencia culinaria de 5* estrellas

Más allá de las propuestas navideñas, los espacios gastronómicos del Sport Hotel Hermitage & Spa mantienen su excelencia habitual, desde la vanguardia de Ibaya, con el chef asesor Francis Paniego, hasta la esencia nipona de Koy Hermitage dirigido por el chef Hideki Matsuhisa. Para un ambiente más casual, el Glass Bar ofrece cocina contemporánea y cócteles, mientras que el Sol i Neu Club Hermitage y el Tradició Grill brindan una conexión con la tradición.

El Sport Hotel Hermitage & Spa transforma las celebraciones navideñas en una experiencia de lujo integral, diseñada para crear recuerdos inolvidables en un entorno de exquisitez y calidez familiar.