Propuestas de OMODA & JAECOO para una escapada perfecta de invierno

viernes 19 de diciembre de 2025 , 08:30h

El invierno tiene algo que invita a viajar sin prisas. A mezclar luces de ciudad con bosques, a perderse por carreteras secundarias y a descubrir pueblos que, justo ahora, brillan de forma distinta. Y lo cierto es que, en estos meses, nada frena las ganas de viajar, al contrario, muchos siguen buscando nuevas escapadas.

Pensando en todos aquellos que siempre buscan nuevos destinos, OMODA & JAECOO propone descubrir tres rutas para conducir este invierno, inspiradas por tres de sus modelos con los que disfrutar de una experiencia de conducción única.

Invierno blanco en los pueblos de Cádiz

El invierno sienta bien a los pueblos blancos. No hace calor, el turismo baja y las calles encaladas brillan con una luz suave que solo aparece en esta época del año. La ruta puede comenzar en Arcos de la Frontera, continuar por Bornos y Zahara de la Sierra y terminan en Vejer, donde los atardeceres de diciembre parecen pintados a mano. Son carreteras fáciles, de curvas ligeras y miradores continuos, perfectas para una escapada tranquila y con mucho encanto.

En una escapada así, el JAECOO 7 SHS (híbrido enchufable) encaja de forma natural. Su autonomía combinada de hasta 1.200 kilómetros permite moverse con libertad, sin preocuparse por el repostaje. En días fríos resulta muy cómodo contar con asientos delanteros calefactables, y la cámara 540º HD con vista panorámica facilita maniobrar en miradores, calles estrechas o parkings pequeños.

Montaña, nieve y calma en los Picos de Europa

El norte en invierno es otro mundo: carreteras que serpentean entre montañas nevadas, ríos cargados por las lluvias y pueblos que huelen a leña. Una escapada hacia el Parque Nacional de los Picos de Europa – pasando por Cangas de Onís, Covadonga o Sotres – permite vivir el invierno en su versión más auténtica. Un viaje perfecto para quien busca naturaleza, rutas de senderismo y recorrer pueblos de montaña con calma.

Para un viaje así, donde las distancias son largas y la disponibilidad de puntos de carga es limitada, el OMODA 9 SHS resulta especialmente práctico. Sus más de 1.100 kilómetros de autonomía combinada, ofrecen tranquilidad incluso en zonas remotas, donde la carretera manda. El interior suma calidez en esta época, pero lo que de verdad destaca es el techo panorámico, que deja entrar toda la luz del norte.

Ciudades monumentales: de Madrid a Segovia y Ávila

Cuando bajan las temperaturas, las ciudades del centro brillan. Una ruta perfecta para invierno es empezar en Madrid, disfrutar de un paseo por el Retiro y luego poner rumbo a Segovia, donde el Acueducto y las calles empedradas del casco antiguo crean un ambiente especial. Desde allí, continuar hacia Ávila permite vivir uno de los planes más invernales que existen: caminar junto a su muralla medieval mientras cae la tarde, parar a tomar un caldo caliente y dejarse llevar por el ritmo sereno de la ciudad. Carreteras amplias y un viaje fácil de dos o tres días lleno de historia, gastronomía y esa energía del invierno castellano.

Para una escapada así, donde se mezclan trayectos por autopistas, accesos a cascos históricos y horas al volante entre ciudades, el OMODA 5 SHS-H es la mejor opción. Su etiqueta ECO de la DGT permite acceder sin restricciones a todas las Zonas de Bajas Emisiones, incluidos espacios como Madrid Central. Su conducción silenciosa en su modo Eco y sus asistentes como el control de crucero adaptativo o la frenada autónoma, hacen más cómodo pasar de autopistas a calles más céntricas. Además, gracias a su modo Sport, permite disfrutar de una experiencia de conducción más dinámica en cualquier momento del viaje.

De esta forma, OMODA & JAECOO propone rutas que mezclan naturaleza, pueblos serenos y ciudades con historia, siempre con modelos que aportan ese punto de seguridad, tecnología y confort que hace que el viaje fluya de verdad.