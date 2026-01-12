a&o Hostels refuerza su presencia en Reino Unido con la adquisición de dos hoteles en Manchester

lunes 12 de enero de 2026 , 09:00h

a&o Hostels, la mayor y de más rápido crecimiento cadena de hostels de Europa, con 30.000 camas bajo gestión, anuncia la adquisición en propiedad (freehold) de dos activos hoteleros situados en las calles Portland y Dickinson, en pleno centro de Manchester, a fondos de Ares Real Estate y a EQ Group.

Los inmuebles contiguos, de cuatro plantas y una superficie total de 13.000 m², operaban hasta ahora bajo un acuerdo de franquicia con Accor, comercializándose bajo sus marcas hoteleras de segmento económico y medio, ibis y Novotel. Ubicados en una zona prime del centro urbano, entre Deansgate y Piccadilly, gozan de una excelente conectividad y se encuentran a tan solo 15 minutos a pie de la principal estación de tren.

a&o Hostels pondrá en marcha en breve un programa de reforma con una inversión de 8,2 millones de libras para ambos edificios, con el objetivo de desarrollar un complejo que contará con 1.218 camas distribuidas en 303 habitaciones, combinando habitaciones privadas (30 %), habitaciones familiares (30 %) y dormitorios compartidos (40 %). Está previsto que las obras finalicen en el primer trimestre de 2027, manteniéndose el establecimiento plenamente operativo durante todo el proceso.

Esta adquisición refuerza la estrategia de crecimiento de a&o en sus mercados principales, en el marco de su programa de inversión de 500 millones de euros. La compañía continúa capitalizando los sólidos vientos de cola demográficos que impulsan el rápido crecimiento de una tipología de activo que ha alcanzado un carácter cada vez más institucional. Respaldado por el aumento del turismo internacional, el crecimiento de los viajeros sensibles al precio y los avances tecnológicos, se prevé que el mercado europeo de hostels crezca a una tasa anual compuesta (CAGR) del 5,8 % entre 2025 y 2030.

En los últimos 24 meses, a&o ha ejecutado con éxito su estrategia de expansión para llevar su oferta económica, dirigida a familias, grupos escolares y mochileros, a un mayor número de ciudades europeas, incorporando 8.500 camas, tanto en establecimientos operativos como en desarrollo o en proceso de reforma.

StepStone Group y Proprium Capital Partners respaldaron la adquisición liderada por el equipo directivo de a&o a finales de 2023 y, conjuntamente, han invertido en torno a 500 millones de euros en la expansión de la plataforma durante los últimos 18 meses. Entre las adquisiciones recientes figuran activos en Londres, Brighton, Bruselas, Amberes y Heidelberg, así como la plataforma Schulz Hotel. Paralelamente, se sigue avanzando en un pipeline a corto plazo de nuevas operaciones en otras grandes ciudades europeas.

Oliver Winter, consejero delegado de a&o Hostels, ha señalado: «Como uno de los mercados hoteleros con mejor comportamiento del Reino Unido fuera de Londres, que atrae a más de 1,9 millones de visitantes al año, Manchester ha sido desde hace tiempo un objetivo estratégico clave para nosotros. Por ello, estamos especialmente satisfechos de poder establecer ahora una presencia significativa mediante esta adquisición en propiedad». «Esta operación pone el broche a un año muy exitoso para a&o Hostels, en el que hemos incorporado aproximadamente 5.500 nuevas camas en cuatro nuevas ciudades y hemos integrado la plataforma Schulz Hotel en nuestro grupo».

Fundada en el año 2000 por Oliver Winter, a&o es hoy una de las mayores cadenas de hostels económicos del mundo. En 2024, a&o Hostels registró cifras récord al acoger a 2,8 millones de huéspedes y contabilizar 6,2 millones de pernoctaciones. Esta tendencia positiva se mantuvo durante el primer semestre de 2025, con 1,4 millones de huéspedes, 3,1 millones de pernoctaciones y una tasa de ocupación del 73 %.

Manchester es ampliamente reconocida como un importante polo tecnológico y mediático. La ciudad recibe más de 1,9 millones de visitantes al año, entre turistas internacionales de ocio, viajeros nacionales de escapadas urbanas, grupos de estudiantes y turistas con presupuesto ajustado, atraídos por sus constantes factores de demanda durante todo el año, como los partidos de la Premier League, grandes eventos musicales, una animada oferta nocturna y de clubes, así como su destacada agenda cultural, artística y empresarial.