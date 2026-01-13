ba&sh reinterpreta el espíritu bohemio de los años 70 en su nueva colección

Para esta temporada, ba&sh reinventa la silueta boho chic inspirándose en los años 70 y actualizándola con una mirada contemporánea, libre y luminosa.

La pasión de la firma por los viajes a Oriente se materializa en una cuidada selección de estampados que fusionan rojos profundos y dorados satinados. Mandalas gráficos conviven con motivos felinos y serpentinos, entrelazándose como auténticos talismanes modernos que aportan carácter y misterio a la colección.

Los detalles cobran un protagonismo especial: bordados delicados, ante con efecto trenzado, ojales en tonos dorados y prendas de punto con volantes construyen un lenguaje inequívocamente setentero, reinterpretado con ritmo, personalidad y una modernidad natural.

El resultado es una colección que captura la energía, la luz y la vitalidad de la feminidad contemporánea, pensada para una mujer libre en el movimiento y exigente en el estilo.

June & Mini June Fringe

Los icónicos bolsos June y Mini June regresan esta temporada adornados con flecos, fieles a su ADN pero dotados de mayor ligereza y dinamismo. El movimiento de los flecos refuerza una actitud siempre en marcha. Confeccionados en Italia en ante certificado por LWG, consolidan su estatus como piezas emblemáticas de la marca.

La nueva bota cowboy Curtis

Tras el éxito de la bota Claurys, ba&sh vuelve a abrazar el espíritu western con Curtis, un diseño elaborado íntegramente en piel. Disponible en negro con bordados arabescos en marrón o en marrón con motivos en negro, combina feminidad y carácter effortless. Fabricada en piel certificada, se presenta en versión alta y baja: una silueta, dos lecturas contemporáneas de un clásico vintage.

Esta colección encarna la esencia de ba&sh: nómada en su inspiración, bohemia de corazón y urbana en actitud.

Una temporada concebida como una firma propia: libre, luminosa y con identidad.