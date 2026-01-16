Ona Hotels & Apartments suma a su cartera de alojamientos el hotel Ritual Torremolinos

viernes 16 de enero de 2026 , 08:45h

Ona Hotels & Apartments ha sumado un nuevo hotel a su cartera de activos. Se trata del Hotel Ritual Torremolinos, ubicado en el centro de Torremolinos, con acceso directo a la playa del Bajondillo, y a solo 10 minutos del aeropuerto de Málaga. El hotel, de tres estrellas, dispone de 187 habitaciones modernas y con vistas al mar.

El complejo ofrece una amplia oferta de servicios. Destacan sus dos piscinas exteriores, spa con piscina climatizada, sauna, baño turco, zona de cromoterapia y sala de masajes, un gimnasio abierto las 24 horas, espacio de tiendas y una peluquería. A nivel de restauración, el hotel cuenta con un amplio buffet restaurante. Cabe destacar que este complejo hotelero es una referencia para la comunidad LGBT.

Con la compra del Ritual Torremolinos, Ona Hotels & Apartments suma 10 complejos hoteleros en la Costa del Sol y un total de 52 hoteles en destinos de primer nivel como Mallorca, Canarias, Murcia y Catalunya, además de una presencia destacada en Andorra y Marruecos.

“Con la adquisición de Ritual Torremolinos alcanzamos un nuevo hito: el décimo hotel de Ona Hotels & Apartments en la Costa del Sol. Es todo un honor para nosotros ampliar nuestro porfolio en el sur de España, lo que nos permite ofrecer experiencias vacacionales complementarias a nuestros clientes nacionales e internacionales. Tras esta operación y la reciente de Ona Luna Park Adults Only en Mallorca, seguimos dando pasos muy importantes en nuestro proceso de expansión en España”, ha comentado Nacho Barrau, CEO de Ona Hotels & Apartments.

Ona ha incorporado 10 hoteles a su cartera de activos en 2025: Ritual Torremolinos, Ona Luna Park Adults Only en Mallorca, Ona Don Juan en Lloret de Mar, Ona Pearly Grey en Costa Adeje, Tenerife, además de 6 hoteles Be Live, tres en Tenerife y otros tres en Marruecos. Asimismo, la compañía anunció recientemente la adquisición del 100% de Ona Marinas de Nerja y 100 apartamentos en Ona Valle Romano Golf Resort.

Ona Hotels & Apartments acudirá por primera vez a Fitur con stand propio

La compañía está ultimando todos los detalles de su participación en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2026. En línea con su ambicioso plan de crecimiento, Ona Hotels & Apartments participará por primera vez en Fitur con stand propio.

La empresa estará ubicada en el stand 8A24, desde el que fomentará nuevas alianzas comerciales, detallará los servicios y experiencias que ofrece en sus 52 hoteles en 30 destinos diferentes en España, Andorra y Marruecos, y explicará su ambicioso plan de crecimiento a medio y largo plazo a diferentes agentes del sector.

Según comenta Nacho Barrau, “la participación de Ona Hotels & Apartments en Fitur 2026 supone un antes y un después en la historia de nuestra compañía. Aunque llevamos varias décadas participando en la feria de turismo más importante del mundo, este año lo haremos por primera vez con stand propio, lo que nos permitirá establecer conexiones más auténticas, generar espacios de confianza con los agentes del sector y reforzar nuestra presencia de marca”.