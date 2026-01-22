Beachcomber Resorts & Hotels refuerza su liderazgo en Mauricio en FITUR 2026

jueves 22 de enero de 2026 , 10:00h

Beachcomber Resorts & Hotels, líder del turismo de lujo en Mauricio, participa un año más en FITUR 2026 y refuerza su posicionamiento en el mercado español para dar a conocer la evolución de su propuesta hotelera. La cita adquiere un significado especial, ya que la compañía se presenta en la feria en vísperas de la celebración de su 75º aniversario, que tendrá lugar en 2027 y que pone de relieve su trayectoria como grupo pionero y referente del sector hotelero en el destino.

Durante su presencia en FITUR, la cadena atenderá a profesionales del sector y al público general, mostrando sus últimas innovaciones en experiencias, bienestar y sostenibilidad, así como su visión de futuro, basada en la excelencia del servicio, la autenticidad del destino y el compromiso a largo plazo con Mauricio.

El año 2025, Beachcomber Resorts & Hotels fue especialmente positivo para Beachcomber Resorts & Hotels. La cadena consolidó su posición en el mercado mauriciano con más de 87.000 huéspedes, manteniendo una cuota de mercado superior al 11%, los mercados estratégicos de España y Portugal registraron un crecimiento superior al 26%, impulsado en gran medida por el éxito de los dos vuelos directos desde Madrid a Mauricio operados entre junio y septiembre, que reforzaron la conectividad aérea y acercaron el destino al viajero español. Asimismo, Israel, India y Canadá mostraron incrementos significativos, mientras que Sudáfrica reafirmó su liderazgo cerca del 26% de cuota de mercado.

En paralelo, 2025 marcó un hito en la evolución de la compañía con la renovación de dos de sus resorts más emblemáticos, Victoria Beachcomber Resort & Spa y Shandrani Beachcomber Resort & Spa, que incorporaron espacios modernizados, nuevas experiencias culinarias y una ampliación de la oferta deportiva y de bienestar, en línea con las expectativas de un viajero más activo y consciente.

Asimismo, este año ha sido clave para la cadena, destacando la celebración del 40º aniversario del Royal Palm Beachcomber Luxury, miembro de The Leading Hotels of the World, que reforzó su posicionamiento mediante innovaciones en bienestar y gastronomía. Además, la colección de resorts se modernizó con nuevas experiencias culinarias, espacios renovados y ampliación de servicios de deporte y bienestar, alineados con las expectativas de un viajero más activo y consciente.

Con ocho establecimientos ubicados en enclaves emblemáticos de Mauricio —desde la imponente silueta de Le Morne, Patrimonio Mundial de la UNESCO, hasta las aguas cristalinas de Blue Bay— Beachcomber combina lujo, autenticidad y atención personalizada. Cada establecimiento ofrece una experiencia única, unida por la filosofía común de excelencia y cuidado, impulsada por un equipo humano conocido como los Artesanos, especialistas en convertir cada estancia en memorable.

Compromiso con la sostenibilidad y la comunidad local

Beachcomber Resorts & Hotels mantiene desde hace más de 25 años un firme compromiso con la sostenibilidad ambiental y el desarrollo social en Mauricio. Su Carta Medioambiental establece medidas como la eliminación de plásticos de un solo uso, la gestión responsable de residuos y el apoyo a iniciativas locales mediante la Fondation Espoir Développement. Este enfoque integral de sostenibilidad es parte esencial de la experiencia Beachcomber y refuerza su reputación como marca comprometida con la preservación del destino.