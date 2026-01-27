Royalton Hotels & Resorts presentó en FITUR su visión para la evolución del todo incluido

martes 27 de enero de 2026 , 09:30h

En el marco de FITUR 2026, uno de los principales encuentros internacionales del turismo, Royalton Hotels & Resorts compartió su visión sobre la evolución del modelo todo incluido y presentó las líneas estratégicas que marcarán la siguiente etapa de crecimiento de la compañía y la industria, tras la celebración de su 15.º aniversario.

La presentación tuvo lugar durante una conferencia de prensa celebrada en el contexto de la feria, que contó con la presencia de Jordi Pelfort, Presidente de Royalton Hotels & Resorts, y fue encabezada por Daniel Díaz, Vicepresidente Ejecutivo de Royalton Hotels & Resorts, y Jurgen Stutz, Vicepresidente Senior de Ventas, Marketing y Distribución, centrada en la evolución del todo incluido como un producto más contemporáneo, flexible y alineado con las nuevas expectativas del viajero global.

Actualmente, Royalton Hotels & Resorts opera 25 resorts, a través de ocho marcas, en ocho países del Caribe. En esta nueva etapa, la compañía ha iniciado un programa de inversión de varios millones de dólares destinado a la renovación integral de hoteles clave en la región, con el objetivo de mantener sus resorts a la vanguardia del mercado y reforzar su posicionamiento dentro del segmento premium y de lujo todo incluido.

Entre las inversiones más relevantes se encuentran amplios planes de renovación en destinos estratégicos como Punta Cana y Santa Lucía, así como la reciente renovación y reapertura en México de Royalton Riviera Cancun y Royalton Hideaway Riviera Cancun, dos propiedades emblemáticas dentro del portafolio. Estas transformaciones reflejan la convicción de la compañía de que el futuro del todo incluido ocurre por una constante evolución del producto, el diseño, la gastronomía y la experiencia del huésped.

Desde su origen, la compañía ha apostado por elevar el modelo todo incluido mediante un portafolio de marcas diferenciadas, diseñado para responder a distintos estilos de viaje y expectativas del mercado. Hoy, esa apuesta se traduce en una visión clara de renovación de la industria, no solo de crecimiento en número de resorts, posicionando al todo incluido como una experiencia sofisticada, relevante y adaptable a distintos perfiles de viajero.

Royalton Hotels & Resorts destacó también la relevancia del mercado europeo, y especialmente de España, como uno de los mercados emisores más importantes para sus resorts en el Caribe. La conectividad aérea, la madurez del viajero europeo y el creciente interés por experiencias todo incluido más especializadas han convertido a Europa en un mercado estratégico dentro de la estrategia comercial y de distribución de la compañía.

México ocupa un lugar central dentro del portafolio de la compañía, al representar la mayor parte de su inventario global y ser el único mercado donde conviven todas las marcas de Royalton Hotels & Resorts. Esta presencia se ve reforzada por inversiones recientes y proyectos en desarrollo, como la apertura de The Reserve en Paraíso de la Bonita, un edificio exclusivo de suites de ultra lujo que representa una nueva expresión del todo incluido de alto nivel dentro del portafolio.

En paralelo a su estrategia de renovación, Royalton Hotels & Resorts mantiene una expansión sólida y sostenida en la región, desarrollada de la mano de socios estratégicos de largo plazo. En el marco de FITUR 2026, la compañía destacó nuevos proyectos en desarrollo en México, así como aperturas estratégicas como lo son Royalton Vessence Barbados, prevista para mediados de 2026 y la preparación de la apertura de Royalton CHIC Jamaica Paradise Cove.

De cara a 2026, Royalton Hotels & Resorts continuará apostando por nuevos mercados, proyectos futuros y territorios con alto potencial de desarrollo. En este contexto, la compañía presentó Royalton Fan Fest 2026, una iniciativa inmersiva pensada para los aficionados al fútbol que refuerza la propuesta de entretenimiento dentro del modelo todo incluido durante los grandes eventos deportivos internacionales como lo que ocurrirá en este año.

Con su participación en FITUR 2026, Royalton Hotels & Resorts reafirma su papel como uno de los actores clave en la evolución del todo incluido, combinando inversión estratégica, renovación constante, expansión disciplinada y una clara visión de futuro para la industria.