6 de febrero – 14 de junio de 2026

sede ampliada del ICA Miami

‘Del corazón a las manos: Dolce&Gabbana’ invita a los visitantes a un viaje multisensorial a través del enfoque poco convencional de la marca hacia el mundo del lujo, caracterizado por la elegancia y la sensualidad, pero también por el humor, la irreverencia y la alegría.

La exposición ha sido concebida de nuevo en diálogo con la sede ampliada del ICA Miami, reflejando el papel del museo como espacio para la cultura visual contemporánea.

Con más de 300 piezas tanto de colecciones de archivo como de nuevas colecciones, Del corazón a las manos: Dolce&Gabbana es una carta de amor a la cultura italiana que siempre ha sido la inspiración de las creaciones de Domenico Dolce y Stefano Gabbana, trazando a mano la extraordinaria traducción de sus ideas, desde el corazón hasta su realización.

La exposición se desarrolla a través de una serie de salas inmersivas que iluminan diferentes facetas de la visión de los Diseñadores y su constante reinvención de la herencia italiana a través de una perspectiva contemporánea.

La presentación se basa en el arte, la arquitectura, el folclore, las topografías regionales y la artesanía, la ópera y el ballet, así como el espíritu perdurable de la dolce vita.

La exposición también presenta obras de artistas visuales, entre ellos Quayola, Alberto Maria Colombo, Obvious, Vittorio Bonapace y Felice Limosani, en diálogo con los diseños de Dolce&Gabbana. Juntos enriquecen el dinámico intercambio entre la moda, la artesanía italiana y el arte contemporáneo que se encarna en la exposición, subrayando la posición de la marca en la intersección de estos mundos.

Del corazón a las manos: Dolce&Gabbana está comisariada por Florence Müller, con escenografía de la Agence Galuchat y producida por IMG.