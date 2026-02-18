International SOS se incorpora como nuevo patrocinador de Forum Business Travel & Events

miércoles 18 de febrero de 2026 , 08:00h

Forum Business Travel & Events refuerza su red de colaboradores con la incorporación de International SOS como nuevo patrocinador. Esta alianza consolida el compromiso común de ambas organizaciones con la seguridad, el bienestar y la profesionalización de los viajes y eventos corporativos, aportando un valor estratégico a la comunidad de travel managers y event planners en la gestión integral del riesgo.

Con presencia en más de 90 países y una red de centros de asistencia operativa 24/7, los 365 días del año, International SOS es líder mundial en servicios de salud y seguridad para empresas que desplazan empleados o desarrollan actividades internacionales.

Sus más de 10.000 profesionales —entre médicos, especialistas en seguridad, analistas y personal de apoyo— ofrecen una cobertura global que integra prevención, asistencia y respuesta ante crisis. Tal y como define la propia compañía, su misión es “ayudar a las organizaciones a proteger a su personal y garantizar la continuidad de sus operaciones allá donde se encuentren”.

Seguridad, “duty of care” y gestión del riesgo

La colaboración permitirá incorporar el conocimiento experto de International SOS en materia de duty of care, prevención y gestión de emergencias dentro del programa formativo y de actividades de Forum Business Travel & Events.

La compañía aportará su experiencia en evaluación de riesgos, asistencia sanitaria y protección del viajero corporativo, ámbitos que hoy constituyen pilares esenciales en la toma de decisiones de los travel managers y responsables de eventos. Asimismo, contribuirá a la difusión de buenas prácticas y marcos de referencia en sostenibilidad, cumplimiento normativo y bienestar del empleado.

Una comunidad en constante evolución

Desde su creación en 2010, Forum Business Travel & Events ha desarrollado un programa de formación continua que combina sesiones presenciales, talleres especializados y contenidos divulgativos orientados a la actualización profesional.

Su comunidad agrupa a miles de gestores de viajes, organizadores de eventos y proveedores del sector que comparten conocimiento, analizan tendencias y promueven estándares de excelencia. Además de su vertiente formativa, impulsa encuentros profesionales y proyectos colaborativos que fomentan el networking y la innovación dentro del ecosistema del business travel y los eventos.

Voces de la alianza

Para Natalia Ros y Óscar García, cofundadores de Forum Business Travel & Events, “la incorporación de International SOS supone un importante impulso a nuestra misión de ofrecer a los travel managers y event planners herramientas avanzadas para anticipar riesgos y garantizar la seguridad de viajeros y asistentes a eventos”. En su opinión, “sumar a un partner global con la experiencia y cobertura de International SOS nos permite seguir elevando la calidad de nuestros contenidos y el nivel de asesoramiento que brindamos a nuestra comunidad”.

Por su parte, Ricardo Lenoir-Grand Pons, responsable de seguridad de International SOS España y portavoz ante Forum Business Travel, destaca que “esta colaboración refuerza nuestra apuesta por acompañar a las empresas en la gestión responsable de los desplazamientos profesionales y en la creación de entornos seguros para sus equipos. Compartimos la visión de Forum de promover una cultura de prevención y bienestar que sitúe a las personas como prioridad en la movilidad corporativa”.

Una alianza estratégica

La incorporación de International SOS se enmarca en la estrategia de Forum Business Travel & Events de integrar a compañías líderes del sector como socios activos en su ecosistema de conocimiento. Con ello, la comunidad amplía su capacidad para ofrecer a sus miembros una perspectiva global, actualizada y alineada con las mejores prácticas internacionales en gestión del viaje, sostenibilidad y seguridad corporativa.