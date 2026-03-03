El festival gastronómico Soria &Trufa invita a conocer Soria durante todo el mes de marzo

En los meses de febrero y marzo, la provincia de Soria vuelve a situarse en el centro del mapa gastronómico y turístico gracias a la celebración de la XI edición de Soria & Trufa. Coincidiendo con el momento álgido de recolección de la Trufa Negra de invierno, la afamada tuber melanosporum, esta provincia se transforma en un destino imprescindible para los amantes de la buena mesa, ofreciendo una propuesta que combina producto, paisaje, tradición y altas dosis de creatividad culinaria.

En este contexto, Soria & Trufa se consolida como una de las grandes citas gastronómicas durante todo el mes de marzo, invitando a descubrir Soria a través de una experiencia que une naturaleza y visitas a fincas truferas con la buena mesa en torno a uno de los productos más preciados de la alta cocina internacional. El festival, organizado por la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR), celebra este año su undécima edición con una cuidada selección de menús y platos elaborados con el aroma de la Trufa Negra de Soria, reflejo del saber hacer y la trayectoria de una restauración que fue pionera en la utilización de este hongo en nuestro país.

Los cocineros sorianos trasladan a cada plato su profundo conocimiento de la Trufa Negra, dando lugar a elaboraciones que reinterpretan la cocina tradicional y la acercan a una visión contemporánea. Platos como un tartar de salchichón trufado, un guisadito de lentejas con foie y Trufa Negra de Soria, un canelón de carrillera trufada o una delicada vieira gratinada con trufa negra de Soria, son solo algunos ejemplos de las múltiples elaboraciones en las que puede disfrutarse este hongo excepcional. Creaciones que ponen en valor la versatilidad de la Trufa Negra y su capacidad para transformar recetas sencillas en auténticas experiencias gastronómicas.

Hasta finales de marzo, 17 restaurantes por toda la provincia de Soria invitan al turista a sentarse a la mesa y dejarse llevar por el aroma y el sabor de este diamante negro de la gastronomía, en bocados que apuestan por el equilibrio entre producto, técnica y creatividad. En el ámbito provincial participan Casa Vallecas (Berlanga de Duero), Hotel Restaurante Virrey Palafox (El Burgo de Osma), Restaurante Los Villares (Los Villares de Soria) y Duque (Medinaceli). A ellos se suman los restaurantes de la capital: Parador de Soria – Antonio Machado, Casa Arévalo, El Fogón del Salvador, El Tilo de Vallecas, La Cepa, La Chistera, La Cocina del Casino, La Galiana (Hotel Alfonso VIII), La Gastro Tasquita, La Taberna del Kiosco, Meet Gastrobar (Hotel Alameda Centro), Mesón Castellano y Trashumante.

Soria & Trufa se enmarca, como en ediciones anteriores, dentro del conjunto de acciones que conforman la marca Trufa Negra de Soria, contribuyendo a reforzar el posicionamiento de la provincia como destino gastronómico durante los meses de invierno. La iniciativa favorece la desestacionalización turística, dinamiza la economía local y consolida la Trufa Negra como uno de los grandes atractivos de Soria, capaz de atraer a visitantes que buscan experiencias culinarias singulares y de calidad.

Este viaje gastronómico se completa con un maridaje de excepción. La bodega soriana perteneciente a la Denominación de Origen Ribera de Duero, Dominio de Atauta, vuelve a ser el vino recomendado para acompañar los menús de Soria & Trufa. Sus caldos, elaborados a partir de viñedos únicos y reconocidos internacionalmente por la crítica especializada, aportan equilibrio y complejidad a cada propuesta, reforzando el carácter de excelencia de este evento de referencia que homenajea a la Trufa Negra.

Soria & Trufa forma parte de un amplio programa de actividades que, durante estos meses, se centra en el excepcional aroma de la Trufa Negra y permiten al visitante disfrutarla como una experiencia turística integral. Destacan citas consolidadas como la Feria de la Trufa de Abejar -referente nacional e internacional del sector- y Trufax, la feria que se celebra en Medinaceli por segundo año consecutivo y que reúne a productores, profesionales y aficionados en torno a este producto en la comarca del Jalón. A ello se suman las visitas a fincas truferas, una actividad cada vez más demandada que permite conocer de primera mano el cultivo de la Trufa Negra, participar en demostraciones de búsqueda con perro y descubrir el entorno natural que rodea a esta joya culinaria.

Desde ASOHTUR se agradece el apoyo y compromiso de las instituciones y entidades que hacen posible la celebración de esta undécima edición de Soria & Trufa, en especial la Diputación Provincial de Soria, el Ayuntamiento de Soria y la Junta de Castilla y León, así como la empresa Espora Gourmet y la Bodega Dominio de Atauta, por su implicación en la promoción de la Trufa Negra de Soria como producto gastronómico y turístico de referencia.