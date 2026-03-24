Vacheron Constantin presentará la exposición “La Quête du Temps” en Watches & Wonders 2026

martes 24 de marzo de 2026 , 09:00h

La Maison Vacheron Constantin desvelará en Watches & Wonders 2026 una exposición excepcional que reúne cinco creaciones que han llevado la alta relojería a nuevos límites de innovación y complejidad.

En el centro de esta propuesta se encuentra La Quête du Temps (La búsqueda del tiempo), el reloj astronómico autómata concebido con motivo del 270º aniversario de la firma. Tras su presentación en el Museo del Louvre en 2025, esta obra maestra se exhibe por primera vez en Suiza.

Fruto de siete años de desarrollo, esta pieza única combina artesanía artística y precisión técnica en un mecanismo extraordinario: un instrumento de cronometraje con 22 complicaciones y un autómata funcional que marca el tiempo al ritmo de una coreografía musical. Integrado por 6.293 componentes y protegido por 15 patentes, el reloj ha inspirado la creación del modelo Métiers d’art – Tribute to the Quest of Time, que reinterpreta las complicaciones emblemáticas de la Maison con indicación birretrógrada de horas y minutos, fases lunares tridimensionales y el movimiento de las constelaciones según el día sideral.

La exposición se completa con otras piezas históricas que reflejan el espíritu pionero de la firma. Entre ellas, el reloj de bolsillo Referencia 57260, creado para el 260º aniversario, que marcó un hito en 2015 al convertirse en el más complejo del mundo con 57 complicaciones, incluyendo el primer calendario hebreo perpetuo.

A esta obra se suma el Berkley Grand Complication, presentado en 2024, que elevó el listón hasta las 63 complicaciones, incorporando por primera vez un calendario perpetuo chino tras más de una década de desarrollo.

Cierra esta selección el Solaria Ultra Grand Complication – La Première, lanzado en 2025, considerado el reloj de pulsera más complejo jamás creado. Resultado de ocho años de investigación, reúne 41 complicaciones, entre ellas una combinación inédita de cinco funciones astronómicas.

Como parte de esta experiencia, Vacheron Constantin ofrece visitas guiadas en su espacio expositivo, permitiendo una inmersión única en el universo de estas obras maestras de la alta relojería.