Brindos, Lac & Château lanza experiencias sensoriales para el bienestar primaveral

En la ciudad francesa de Anglet, a pocos minutos de Biarritz y Bayona, el hotel Brindos, Lac & Château propone nuevas experiencias dirigidas a deleitar los cinco sentidos y mejorar el bienestar de sus participantes, consolidándose, así como uno de los refugios más singulares del País Vasco francés para reconectar cuerpo y mente.

Situado a orillas de uno de los lagos privados más grandes de Francia, el castillo combina naturaleza, bienestar y arte de vivir en un dominio de 12 hectáreas, rodeado de impresionantes jardines y agua. El alojamiento cuenta con 29 habitaciones y suites, además de 10 lodges flotantes sobre el lago que ofrecen una estancia única.

Para ofrecer una experiencia premium, la propiedad ha diseñado actividades sensoriales únicas, que constituyen una excusa única para escaparse a mimarse en un entorno de ensueño y, además, puede ser uno de los mejores regalos para el día de la madre.

Paseo entre perfumes y naturaleza con Maison Divine

Brindos anima a despertar el sentido del olfato con esta propuesta exclusiva: “Les balades olfactives avec la Maison Divine”. A través de una colaboración con la casa de perfumería francesa Maison Divine, es posible realizar un paseo guiado por los jardines del castillo mientras se exploran sus esencias naturales, como la hidra, el laurel y la magnolia, entre otras. Al mismo tiempo, los participantes descubrirán historias y secretos del proceso de creación de las fragancias.

Esta actividad es gratuita y está disponible los días 4 de abril y 23 de mayo, con reserva previa (plazas limitadas). Se puede completar con una visita a la chocolatería del hotel.

Celebración del día de la madre a la francesa

En Francia, el día de la madre se celebra el último domingo de mayo. Este año, el establecimiento propone del 31 de mayo al 30 de junio un momento compartido muy especial: un tratamiento facial en dúo madre-hija de 25 minutos de duración, en la cabina flotante sobre el lago al aire libre –que reabre en junio–.

Noche en el spa con pilates y buffet saludable

Una de sus principales iniciativas para este año es la experiencia “Les Nocturnes au Spa”, que transforma su maravilloso spa en un ritual nocturno, cuya próxima cita tendrá lugar el 6 de julio. La velada incluye un tratamiento de 25 minutos, una sesión de pilates guiada por la profesora de hotel, Marina; y un buffet gastronómico y saludable como cierre. Todo ello, inmerso en un ambiente íntimo y de relajación.

Programas personalizados de bienestar: détox, vitalidad y belleza

Para quienes quieran disfrutar de una experiencia de bienestar completa y personalizada, Brindos propone tres programas personalizados de varios días, con tratamientos realizados en colaboración con la firma francesa Gemology.

Cada uno incluye cuatro noches de alojamiento con desayuno, media pensión, tratamientos personalizados, acceso al spa y actividades opcionales como yoga, deporte, coaching…

Programa Détox: diseñado para purificar cuerpo y mente, recuperar la energía y la ligereza.

Programa Vitalité: combina tratamientos y actividades para reactivar la energía vital.

Programa Beauté: destinado al cuidado de la piel, el brillo natural y el descanso.