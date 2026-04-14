ba&sh apuesta por el estilo californiano en su colección “Beverly Girl” para verano 2026

martes 14 de abril de 2026 , 09:30h

ba&sh presenta Beverly Girl, su nueva colección de verano, una propuesta que captura la esencia del estilo de vida californiano, donde la energía urbana se funde con la despreocupación costera. Un armario estival concebido para el día a día, con piezas ligeras, relajadas y plenamente alineadas con las tendencias.

Las siluetas se dibujan a partir de tejidos livianos y sensoriales: crochet, delicados bordados, texturas etéreas y cortes fluidos que acompañan el movimiento con naturalidad. Un top joya que deja los hombros al descubierto o un vestido con espalda abierta que sorprende definen un vestuario intuitivo y veraniego que celebra una feminidad libre, auténtica y sin artificios.

Los accesorios completan el look con carácter: bolsos de rafia icónicos y sandalias estivales que equilibran comodidad y elegancia. Los flecos en movimiento y las gafas de sol oversize aportan un toque audaz y contemporáneo a las siluetas.

Beverly Girl conjuga con naturalidad el confort casual y una elegancia relajada, encarnando una feminidad que fluye con el verano: ligera, segura y sin mirar atrás.