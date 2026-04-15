ZENITH presenta en Watches & Wonders 2026 sus nuevas piezas que redefinen precisión y diseño

miércoles 15 de abril de 2026 , 08:45h

La firma suiza ZENITH presenta en la feria de alta relojería Watches & Wonders 2026 sus últimas creaciones, una colección que reafirma su dominio técnico y su capacidad para reinterpretar la alta relojería con una mirada contemporánea.

CHRONOMASTER Sport bicolor: equilibrio entre tradición y modernidad

El nuevo CHRONOMASTER Sport en acero y oro rosa reinterpreta el ADN deportivo de la colección con un enfoque más versátil y elegante. Su caja de 41 mm combina robustez y refinamiento, mientras los detalles en oro rosa aportan calidez y contraste.

En su interior late el calibre El Primero 3600 de alta frecuencia (5 Hz), capaz de medir décimas de segundo gracias a una aguja central que completa una vuelta en solo 10 segundos. Visible a través del fondo de zafiro, ofrece 60 horas de reserva de marcha. La esfera de nácar y el brazalete integrado bicolor completan una pieza coherente y sofisticada, limitada a 50 unidades.

CHRONOMASTER Sport Skeleton: la mecánica al descubierto

ZENITH revela también el CHRONOMASTER Sport Skeleton, una versión esqueletizada que pone en valor la arquitectura del movimiento y refuerza el legado del emblemático El Primero, el primer cronógrafo automático de alta frecuencia lanzado en 1969.

Equipado con el calibre El Primero 3600, incorpora escape de silicio, rueda de pilares y 60 horas de reserva de marcha, manteniendo la medición en décimas de segundo mediante su bisel cerámico. Además, estrena el cierre desplegable ZENCLASP™, con microajuste ergonómico y gran resistencia. Disponible en acero y oro rosa, incluye una edición limitada que subraya su carácter innovador.

G.F.J. Bloodstone: homenaje a la alta cronometría

La colección G.F.J. rinde tributo a Georges Favre-Jacot y al histórico Calibre 135. Esta nueva versión, limitada a 161 piezas en oro amarillo con esfera de hematita, consolida su posicionamiento como referente contemporáneo de precisión.

El Calibre 135 reinterpretado conserva la esencia del movimiento original de competición, ahora con mejoras en rendimiento, mayor reserva de marcha y certificación COSC. La pieza fusiona la estética de los cronómetros de los años 50 con materiales nobles y una fuerte personalidad visual.

G.F.J. Tantalum: exclusividad extrema

La versión más exclusiva de la colección llega en una edición limitada a solo 20 piezas, realizada en tántalo, uno de los metales más complejos de trabajar en relojería. Su caja de 39,5 mm acentúa una presencia sólida y arquitectónica.

La esfera combina ónix negro, nácar gris, guilloché e índices de diamantes talla baguette, en una composición sobria y técnica. En su interior, el Calibre 135 modernizado ofrece 72 horas de reserva de marcha y certificación COSC, reafirmando su legado como uno de los movimientos más premiados de la historia.

Un legado que sigue marcando el tiempo

Fundada en 1865 en Le Locle, ZENITH continúa liderando la relojería suiza gracias a su espíritu pionero y su constante búsqueda de precisión. Su calibre El Primero, presentado en 1969, marcó un antes y un después como el primer cronógrafo automático de alta frecuencia.

Con más de 2.300 premios de cronometría, la Maison mantiene intacto su compromiso con la innovación y la excelencia. Desde hazañas históricas como el vuelo de Louis Blériot hasta el salto estratosférico de Felix Baumgartner, ZENITH ha acompañado a quienes desafían los límites.

Hoy, más de siglo y medio después, la marca sigue mirando al futuro con la misma ambición: redefinir la relojería desde su corazón.