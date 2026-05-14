V&A East Museum abre sus puertas en Londres

jueves 14 de mayo de 2026 , 10:30h

El nuevo museo, ubicado en el corazón del Queen Elizabeth Olympic Park, se ha convertido ya en uno de los grandes hitos culturales de 2026 con exposiciones gratuitas, arte contemporáneo y una ambiciosa programación dedicada a la creatividad y la diversidad

V&A East abrió sus puertas el pasado mes de abril de 2026 como uno de los proyectos culturales más ambiciosos de Londres en los últimos años. Ubicado en el nuevo distrito cultural East Bank, en pleno Queen Elizabeth Olympic Park, el nuevo museo del universo V&A nace con el objetivo de celebrar el poder transformador de la creatividad y convertirse en un gran escaparate de la cultura contemporánea británica y global.

Concebido junto a jóvenes, artistas y comunidades del este de Londres, el espacio combina exposiciones, instalaciones artísticas, programación en vivo y galerías permanentes gratuitas en un edificio de cinco plantas diseñado por los arquitectos O’Donnell + Tuomey.

El museo inauguró su programación con The Music is Black: A British Story, la mayor exposición jamás realizada sobre el impacto de la música negra británica en la cultura del Reino Unido y del mundo. A través de más de 200 piezas, la muestra recorre 125 años de historia musical y explora géneros fundamentales como el lovers rock, jungle, drum & bass, UK garage o grime.

Entre los grandes protagonistas de la exposición destacan el icónico chaleco antibalas que lució Stormzy en Glastonbury 2019 —diseñado por Banksy—, la guitarra de infancia de Joan Armatrading, prendas utilizadas por artistas como Sade, Seal o Little Simz, así como material original de pioneros de la escena drum & bass como Fabio & Grooverider.

La exposición también reúne obras de artistas como Sir Frank Bowling, Dame Sonia Boyce o Zak Ové, además de una importante colección fotográfica dedicada a la evolución de la música negra británica desde los años 60 hasta la actualidad.

Un museo pensado para todos

Además de su gran exposición inaugural, el museo presenta las galerías permanentes gratuitas Why We Make, que reúnen más de 500 objetos de las colecciones del V&A para explorar cuestiones contemporáneas como la identidad, la representación, la justicia social o la sostenibilidad.

Entre las piezas expuestas hay obras y diseños de figuras como Alexander McQueen, Vivienne Westwood, Yinka Ilori o Leigh Bowery, combinadas con fotografía, arquitectura, diseño, danza y moda procedentes de distintas épocas y culturas.

El espacio incluye también New Work, un programa rotativo de nuevas comisiones artísticas que cuenta, en su primera edición, con obras de artistas contemporáneos como Carrie Mae Weems, Tania Bruguera o Rene Matić.

El nuevo corazón cultural del este de Londres

East Bank es el mayor proyecto cultural impulsado en Londres desde la Gran Exposición de 1851 y forma parte del legado de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El distrito reúne instituciones como la BBC Music Studios, Sadler’s Wells, University College London y el London College of Fashion.

El proyecto, respaldado por el alcalde de Londres, Sadiq Khan, espera atraer más de 1,5 millones de visitantes anuales y generar alrededor de 1.500 millones de libras para la economía londinense.