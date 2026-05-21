jueves 21 de mayo de 2026 , 08:30h

La fotógrafa Viviane Sassen presenta en el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa su primera muestra individual en España

El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, acogerá, del 3 de junio al 26 de julio, la muestra LUX & UMBRA, de la fotógrafa neerlandesa Viviane Sassen.

Concebida especialmente para el festival PHotoESPAÑA 2026, es la primera exposición individual de la artista en España y reúne más de tres décadas de creación en una amplia retrospectiva que propone una relectura poética de su archivo.

La muestra es, por tanto, una de las grandes apuestas de PHotoESPAÑA 2026, que en su 29ª edición tiene como lema Volver a imaginar y a Países Bajos como país invitado. Este festival reivindica la creatividad, la experimentación y la exploración de los límites de la imagen con una programación que aúna nombres de la fotografía y talento emergente y refuerza el vínculo con las generaciones más jóvenes.

LUX&UMBRA reúne algunas de las series más emblemáticas de Sassen, como Flamboya o Parasomnia, junto a imágenes tempranas realizadas en África y obras recuperadas para esta ocasión. Este retorno a los orígenes subraya la importancia del continente africano en su mirada artística. Vivianne Sassen, galardonada con el premio PHE 2026, pasó parte de su infancia en Kenia, experiencia que marcó su relación con la luz, el paisaje y las comunidades presentes en su obra. Su presentación en España refuerza una reflexión sobre la visibilidad y la representación de la comunidad africana en la cultura visual contemporánea.

En su trabajo, la luz y la sombra operan como elementos formales y simbólicos. Las sombras devienen metáforas de memoria e incertidumbre, mientras el color, las geometrías y las composiciones escultóricas transforman la fotografía en un espacio donde lo real y lo imaginado se entrelazan. Las mujeres ocupan un lugar central en su universo: sus imágenes revelan tensiones entre vulnerabilidad y fuerza, explorando la identidad como un territorio en transformación.

La exposición incorpora nuevas obras, como la serie de collages Cadavre Exquis, que expande su lenguaje y refuerza la muestra como un ecosistema visual dinámico donde las imágenes dialogan y generan nuevas formas de percepción.