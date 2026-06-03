OMODA & JAECOO supera las 4.000 matriculaciones en mayo

miércoles 03 de junio de 2026 , 08:15h

OMODA & JAECOO continúa consolidando su crecimiento en el mercado español con un nuevo hito comercial. La compañía ha cerrado mayo con 4.033 matriculaciones, su mejor resultado histórico hasta la fecha, alcanzando una cuota de mercado del 3,6% y encadenando así su cuarto récord mensual consecutivo, tras los registrados en febrero, marzo y abril.

Este resultado refleja el sólido avance de la compañía, que ha registrado un crecimiento del 79,6% respecto al mismo mes del año anterior, consolidándose como uno de los actores más dinámicos del mercado español.

Además, OMODA & JAECOO mantiene una evolución claramente ascendente en 2026. En el acumulado entre enero y mayo, la compañía alcanza 15.539 matriculaciones, lo que supone un incremento del 88,2% respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a la penetración del mercado, OMODA & JAECOO ha alcanzado el 3,1% de cuota sobre un total de 519.283 unidades matriculadas entre enero y mayo, en un mercado que crece un 5,8%.

Liderazgo en electrificación y posicionamiento de mercado

OMODA & JAECOO continúa fortaleciendo su posicionamiento en electrificación, especialmente en híbridos enchufables, donde en mayo ha alcanzado la tercera posición en el mercado total y la segunda en el canal particular.

Este liderazgo se sustenta en una clara apuesta estratégica por la electrificación, que se ha consolidado como uno de los principales motores de crecimiento de la compañía en España. En el mes de mayo, sobre un total de 4.033 unidades matriculadas, 3.848 corresponden a vehículos electrificados, lo que supone que el 95,4% de las ventas del mes han sido electrificadas, reflejando el peso creciente de estas tecnologías en su oferta comercial.

En el acumulado entre enero y mayo, la compañía suma un total de 13.798 unidades electrificadas sobre 15.539 matriculaciones, lo que representa el 89% de sus ventas en lo que va de año, consolidando a OMODA & JAECOO como uno de los actores más avanzados en la transición hacia la movilidad sostenible en el mercado español.

A ello se suma el sólido desempeño de su gama de productos. El OMODA 5 se sitúa como segundo modelo del segmento C SUV en el canal particular en el acumulado del año, mientras que el OMODA 5 SHS híbrido alcanza la tercera posición entre los híbridos de este mismo segmento en particulares, tanto en mayo como en el acumulado.

Por su parte, el OMODA 7 SHS continúa ganando peso en el mercado, situándose como el tercer híbrido enchufable más vendido de su categoría en mayo en el canal particular y el segundo en el segmento D, tanto en el mercado total como en particulares.

OMODA 9 SHS híbrido enchufable supera las 5.000 unidades en España

Dentro del crecimiento de la gama, destaca especialmente la evolución del OMODA 9 SHS híbrido enchufable, que ya ha superado las 5.000 unidades vendidas en España desde su lanzamiento, que se realizó en junio de 2026.

Este hito consolida su posicionamiento en su segmento, ofreciendo una relación valor-equipamiento-prestaciones único gracias a argumentos como su tracción integral, sus 537 CV, su autonomía eléctrica de 145 km y combinada de 1.100 km. De esta forma, el OMODA SHS híbrido enchufable refuerza su papel como uno de los pilares estratégicos de crecimiento de la marca, gracias a su combinación de diseño, tecnología y electrificación.

Consolidación en el mercado español

OMODA & JAECOO continúa reforzando su presencia en España, donde ya ha superado los 50.000 clientes, reflejando la excelente acogida de su propuesta de valor.

La compañía mantiene una apuesta decidida por la electrificación como eje estratégico, alineada con la evolución del mercado y las necesidades del cliente, consolidando su crecimiento y relevancia en el panorama automovilístico nacional.

“Superar por primera vez las 4.000 matriculaciones mensuales y conseguir cuatro récords consecutivos en un mercado prácticamente plano demuestra la fortaleza de la estrategia de OMODA & JAECOO. Estamos creciendo muy por encima del mercado gracias a una oferta competitiva, una clara apuesta por la electrificación y una red centrada en el cliente.” Francesco Colonnese, vicepresidente de OMODA & JAECOO en Iberia.