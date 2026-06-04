Los viajes que Maxi Iglesias, Dani Castilla y Eva Ruiz repetirían con OMODA & JAECOO

jueves 04 de junio de 2026 , 08:00h

Con el verano a la vuelta de la esquina, vuelven también las ganas de escaparse unos días y reencontrarse con esos lugares que nunca fallan. Destinos a los que siempre apetece volver, ya sea por mar, por la calma, por la comida o simplemente por cómo se siente uno estando allí. Para los embajadores de OMODA & JAECOO, Maxi Iglesias, Dani Castilla y Eva Ruiz, viajar tiene mucho que ver con eso. Descubrir sitios especiales, perderse entre paisajes bonitos y encontrar rincones capaces de convertir cualquier escapada en un plan para repetir.

Maxi Iglesias: equilibrio entre mar, montaña y buenos restaurantes

Para el actor español y embajador de JAECOO, una escapada perfecta combina algunos ingredientes muy concretos: “mar, montaña y buenos resutaurantes”. Una manera de viajar ligada al paisaje, a la gastronomía y a esos destinos que invitan a disfrutar del entrono.

Entre sus lugares favoritos destaca la Playa de las Catedrales, Galicia, uno de los enclaves más espectaculares de la costa norte española. Un paisaje natural marcado por el Atlántico, los acantilados y las formaciones rocosas que convierten cada visita en una experiencia diferente.

Maxi conduce un JAECOO 8 SHS híbrido enchufable, el buque insignia de la marca que con 428 CV y tracción a las cuatro ruedas es perfecto para disfrutar tanto del trayecto como del destino. Con un diseño robusto, más de 1.000 kilómetros de autonomía y un interior especialmente cómodo para escapadas largas y viajes por carretera.

Dani Castilla: la calma de volver a casa

El influencer y deportista lo tiene claro. Para desconectar de verdad necesita calma, naturaleza, mar cerca y poca gente. “Me encantan los destinos donde puedes desconectar de verdad, perderte entre paisajes bonitos y sentir tranquilidad. Si además hay buena comida y rincones con encanto, ya es la escapada perfecta”, explica Dani Castilla.

Aunque disfruta descubriendo nuevos destinos, hay uno al que siempre termina volviendo: Mallorca. La isla en la que creció sigue ocupando un lugar especial para él. “Por mucho que viaje o descubra sitios nuevos, siempre tiene algo que me hace querer volver. Supongo que cuando un lugar forma parte de ti desde pequeño, nunca deja de sentirse como casa”, reconoce.

Dani conduce un OMODA 7 SHS híbrido enchufable, uno de los lanzamientos más recientes de la marca y que se caracteriza por su pantalla central que puede deslizarse a la posición del copiloto. Combina tecnología, diseño y amplitud, resultando ideal para escapadas improvisadas y trayectos largos disfrutando del camino sin prisas.

Eva Ruiz: Bali y desconexión

El mar y el buen clima son imprescindibles para la cantante y actriz canaria. “Busco siempre destinos con mar y buen clima, que me duvuelvan a mi ADN como isleña. Además, que tengan un ambiente y una vibra especiales”, cuenta Eva Ruiz.

Entre todos los lugares a los que ha viajado, Bali ocupa un sitio único. “Lo siento como mi otro hogar y me hace muy feliz poder volver. Me conecta y recarga”, explica sobre sus destinos imprescindibles.

Eva conduce un OMODA 5 SHS híbrido, el best-seller de OMODA & JAECOO que combina tecnología, buenas prestaciones gracias a sus 224 CV y comodidad. Gracias a su etiqueta ECO, es ideal para moverse con facilidad tanto en ciudad como en esas escapadas espontáneas que terminan convirtiéndose en las mejores del verano.

Aunque cada uno tiene su forma distinta de entender el viaje, todos coinciden en algo, la importancia de encontrar destinos que inviten a bajar el ritmo, lugares donde el tiempo pasa más tranquilo, el paisaje marca el camino y donde desconectar se convierte en parte de la experiencia.

Una filosofía que conecta con el universo de OMODA & JAECOO y su tecnología SHS híbrida e híbrida enchufable, donde cada trayecto forma parte del viaje y donde moverse también significa descubrir, improvisar y disfrutar del camino.